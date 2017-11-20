Рада з нацбезпеки США представить Трампу план виділення Україні $47 млн на озброєння – ЗМІ

Президенту Трампу буде представлена рекомендація з планом фінансування та продажу високотехнологічних оборонних озброєнь Україні на суму 47 мільйонів доларів. План скерований на протидію агресії з боку проросійських сепаратистів.

Про це повідомили в ABC News з посиланням на джерело у Державному департаменті США.

ABC News заявляє, що цей план передбачає надання Україні зброї, що включає протитанкові ракетні системи «Джавелін».

Представник Ради національної безпеки США (РНБ) 17 листопада сказав ABC, що відомство на сьогодні «не має повідомлень».

РНБ вирішила у вівторок 14 листопада дати зелене світло на презентацію президенту Трампу пакету допомоги на суму 47 мільйонів доларів для закупівлі американського оборонного озброєння, повідомляє ABC.

Будь-яке рішення з цього питання має бути затверджене Конгресом США, а також президентом Трампом. Військові називають «Джавеліни» «протитанковими вбивця».

Якщо президент Трамп схвалить цей план це суттєво відрізнятиметься від політичної програми Республіканської партії щодо надання летального оборонного озброєння Україні, в яку внесено поправку, коли Дональд Трамп став кандидатам партії в президенти. На З’їзді партії, положення про підтримку «смертоносної оборонної зброї» Україні змінено на надання «відповідної допомоги», що суперечить позиції багатьох республіканців.

Під час візиту до України у серпні міністр оборони Джим Маттіс заявив про свою особисту підтримку щодо постачання зброї Києву.

Попередня адміністрація Обами побоювалася, що постачання зброї Укграїні може сприяти ескалації ситуації.

За останніми даними ООН, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі вже загинули понад 10 тисяч людей.

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