Росія у відповідь на озброєння України може піти на нову «хвилю насильства» - експерти

У Москві з роздратуванням відреагували на обіцянку голови Пентагону розглянути можливість постачання зброї Україні

У Росії визнали небезпечними слова міністра оборони США Джима Маттіса про те, що Сполучені Штати можуть розглянути можливість поставок летального оборонного озброєння Україні, сказані ним під час візиту до Києва.



Представник Кремля в контактній групі з врегулювання ситуації в Україні Борис Гризлов в розмові з журналістами прямо не критикував Вашингтон, вибравши об'єктом свого невдоволення українське керівництво:

«Продеклароване в черговий раз президентом Петром Порошенком прагнення отримати від США летальну зброю не дуже відповідає іміджу миротворця, який хоче мати український президент. Особливо недоречні такі заяви напередодні вступу в силу з 25 серпня угоди про безстроковий режим припинення вогню на Донбасі, схвалений в четвер у Мінську контактною групою і підтриманий у ході телефонних переговорів лідерів країн «нормандської четвірки» 22 серпня».



При цьому Гризлов «передбачив», якою буде реакція на таку заяву в областях південного сходу України, контрольованих проросійськими сепаратистами: «Зазначу також, що це знову озвучене прагнення отримати летальну зброю, безсумнівно, буде сприйняте на Донбасі як дуже поганий, загрозливий сигнал».

Продеклароване в черговий раз президентом Петром Порошенком прагнення отримати від США летальну зброю не дуже відповідає іміджу миротворця, який хоче мати український президент

Після цього мало хто здивувався коментарем одного з лідерів сепаратистів з так званої «Донецької народної республіки» Олександра Захарченка, який заявив: «Як тільки Україна отримає летальну зброю, відразу буде автоматично розв'язаний військовий конфлікт».



У Москві коментарі щодо США були ще більш різкими. Зокрема, голова комітету Державної Думи з міжнародних справ Леонід Слуцький в розмові з агентством «Інтерфакс» висловив переконання, що Сполучені Штати не хочуть вирішення конфлікту на південному сході України: «Обговорення цього питання в США зайвий раз доводить, що американським кураторам київської влади, як і в роки президентства Обами, мир на Україні не потрібен. Їм, як і раніше, вигідна ще одна гаряча точка, причому безпосередньо на кордоні з Росією, для просування своїх інтересів з побудови однополярного світу».



Голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов в інтерв'ю тому ж ЗМІ звучав дещо лаконічніше: він сказав, що можливість поставки озброєнь Україні з боку США «викликає жаль», тому що «летальна зброя - це ставка на військове вирішення конфлікту».



Косачов вважає, що слова Джима Маттіса «розраховані на певний спектр громадської думки як в США, так і в Україні, тобто на «екстремістсько» налаштованих політиків, які вимагають від своїх президентів більш рішучих дій у всьому, що має пряме або непряме відношення до Росії».



Провальна військова кампанія на сході України напередодні виборів - це не те, чого хоче Кремль

Прокоментувати досить жорстку словесну реакцію в Москві на заяви глави Пентагону Російська служба «Голосу Америки» звернулася до російських фахівців із зовнішньої політики і озброєнь.



Костянтин Еггерт: До Москви застосовують метод батога і пряника



Експерт з міжнародних відносин, оглядач телеканалу «Дощ» Костянтин Еггерт вважає, що найближчим часом на слова міністра оборони США з Москви практичної відповіді не буде: «Я думаю, що прямо зараз Росія не реагуватиме, тому що, правду кажучи, реагувати особливо нічим, а ризики вкрай великі. Провальна військова кампанія на сході України напередодні виборів - це не те, чого хоче Кремль. У Москві будуть вичікувати того моменту, коли в інших сферах закордонної політики складеться більш сприятлива ситуація для того, щоб шантажувати США».



Така ситуація, припускає Костянтин Еггерт, може скластися на Сході, Близькому і Далекому: «Припустимо, якісь великі невдачі у Вашингтона будуть на північнокорейському або на іранському напрямі. І ось Путін скаже, приблизно: «Ну, давайте ми вам десь тут допоможемо, що-небудь там хороше зробимо, а ви перестанете говорити, що ви будете надавати Києву зброю. І скажете, що у нас є прогрес на переговорах Сурков-Волкер».



На думку експерта, є і ще один стримуючий фактор: «Ризик великий і в зв'язку з тим, що поки йде 180-денний період, після якого закон про санкції проти Росії, прийнятий Конгресом, почне реалізовуватися на практиці, і почнуть надходити доповіді про те, що, наприклад, США можуть зробити щодо найближчого оточення російського президента або щодо російського суверенного боргу. До цього краще все ж сильно не ризикувати».



Однак у випадку реальних поставок Вашингтоном озброєнь Києву Москва, як вважає Костянтин Еггерт, буде відповідати: «Я думаю, що Путін навіть, можливо, піде на загострення ситуації для того, щоб усіх налякати хвилею насильства і потім почати переговори з якоїсь нової, можливо, більш зручної для нього позиції. Тому що те, що ми знаємо про нього - це те, що він боїться здатися слабким, а в даній ситуації злякатися поставок американської зброї - це, звичайно, вищий прояв слабкості».

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