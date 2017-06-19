Трампу вигідно піти на зустріч Порошенку - експерти про візит президента України до США

Візит президента України до США відбувається у сприятливий для України час. Про це у понеділок, коментуючи повідомлення про офіційний візит президента України Петра Порошенка до США, заявив у Twitter Андерс Аслунд, експерт аналітичного центру Atlantic Council (Вашингтон, США).

Напереодні речник президента України Святослав Цеголко поширив у Twitter повідомляння про те, що Петро Порошенко " відбув з робочим візитом до Сполучених Штатів".

Андерс Аслунд вважає, що адміністрація США зацікавлена у тому, щоб піти на зустріч Україні, адже саме такий крок дозволив би їй отримати моральне право ветувати нещодавно ухвалений Сенатом США пакет санкцій щодо Росії (санкції ще має розглянути Палати представників Конгресу, і лише після цього вони потраплять на підпис президенту США; запропоновані санції було засуджено у Німеччині - прим. ГА).

"Трампу потрібно піти на поступки Україні, щоб мати змогу заблокувати санкції щодо Росії у Палаті представників", - твітує Аслунд.

Порошенко неодмінно скористається цією нагодою, щоб просити про посилення санкцій щодо Росії, більшої кількості озброєнь та збільшення фінансової підтримки

На думку експерта, Порошенко може скористатись такою ситуацією для того, щоб просити посилення фінансової та збройної підтримки України з боку США, але водночас - відзначає Аслунд - бажання Білого дому та Банкової можуть розійтись у питанні санкцій щодо Росії

"Порошенко неодмінно скористається цією нагодою, щоб просити про посилення санкцій щодо Росії, більшої кількості озброєнь та збільшення фінансової підтримки", - пише Аслунд.

Водночас впливовий косервативний аналітичний центр Heritage Foundation, який пов'язують із чинною адміністрацією США, оприлюднив доповідну записку, в якій назвав візит президента Порошенка до США "нагодою підтвердити відданість США Україні".

​У центрі дали три поради Білому дому через візит Порошенка:

1. Утримувати санкції проти Росії, запроваджені у відповідь на агресію Москви проти України;

2. Продовжувати військові навчання ЗСУ та постачання просунутих видів озброєння Україні;

3. "Майбутня життєздатність трансатлантичної спільноти буде вирішуватись на Донбасі", - також наголошують у Heritage Foundation.

Тема можливої зустрічі президентів США та України у ході візиту Порошенка до Америки також активно обговорюється західними експертами та коментаторами.

Зустріч Порошенка та Трампа покликана прокласти шлях до запланованої на липень зустрічі Трампа із Путіним. Таку думку висловив Лучіан Кім (Lucian Kim), кореспондент американського NPR у Москві.

Водночас той факт, що зустріч Трамп-Порошенко досі не підтверджено, насторожує деяких оглядачів.

"Президент Порошенко вже летить до Вашингтона, щоб зустрітись із Трампом, але досі немає офіційної заяви від Білого дому, Держдепу, чи Банкової", - твітує Стівен Пайфер, колишній посол США до України, експерт аналітичного центру Brookings Institution.

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