"Культ Трампа"? Судіть самі - комліменти міністрів президенту США не сподобались ЗМІ

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Онлайн-коментатори та провідні американські ЗМІ побачили ознаки культу та подібність до "радянського політбюро" у кількох підкреслено шанобливих компліментах американських міністрів на адресу президента США, які прозвучали у понеділок у ході наради кабінету. ЗМІ повідомили, що президента США мовляв буквально завалили панегіриками, непов'язаними із реальністю.

Запоподаливість міністрів та навіть мафіозний характер засідання кабінету - одна з головних тем новин США.

Як все відбувалось?

Видання The New York Times відзначає, що шанобливі звернення до президента почались з подачі віце-президента Майка Пенса.

"Найбільший привілей мого життя служити на посаді віце-президента у президента, який тримає дане американському народу слово", - розпочав віце-президент США.

Найбільший привілей мого життя служити на посаді віце-президента у президента, який тримає дане американському народу слово

"Для мене привілей бути тут - велика честь - і я хочу подякувати вам за вашу відданість американським робітникам", - сказав Александр Акоста, міністр праці.

Міністр сільського господарства Санні Пердью розповів президенту, що у штаті Міссіссіппі "його люблять".

Сам Трамп про компліменти не просив, але з посмішкою їх вислухав.

Найбільше, відзначає The New York Times, відзначився керівник апарату Білого дому Райнс Прібас, якого, як раніше повідомляли ЗМІ, незабаром може бути звільнено.

Ми дякуємо вам за нагоду та благословення втілювати ваш порядок денний

"Ми дякуємо вам за нагоду та благословення втілювати ваш порядок денний", - сказав Прібас перед камерами.

У виданні New York Times (сам президент США неодноразово звинувачував його у перекручуванні інформації та поширюванні "брехливих новин" - прим. ГА) наступним чином охарактеризували спілкування кабінету міністрів із президентом:

"Один за одним, вони хвалили президента Трампа, по черзі відзначаючи його особисті якості, його ідейність, силу, політику. Лідер відповідав посмішкою, киваючи на знак згоди".

При цьому, New York Times навів не все сказане за столом і не у повному обсязі.

Впливовий канал CNN зі свого боку також склав цілий рейтинг заяв міністрів, залежно від того, хто найбільше улестив президенту. Прикметно, що і дане ЗМІ не подало усі репліки членів кабінету міністрів, залишивши лише ті частини, які в окремих випадках втрачають первинний зміст без загального контексту репліки.

Наприклад, у рейтингу CNN друге місце, після згаданого вище Прібаса, посів Том Прайс, міністр охорони здоров'я. Його слова канал подав у всій повноті.

Президентство Трампа досі співпадає із висхідними трендами в економіці США, включно із зростанням працевлаштування, зростанням біржових індексів та ін

"Пане президенте, яка неймовірна честь, очолювати це міністерство (Department of Health and Human Services) у цей поворотний момент під вашим керівництвом. Я не можу навіть належно подякувати за привілеї, які ви мені надали та за ваше лідерство. Здається присутні за столом говорять про те, як нас сприймають за кордоном. Я мав нагоду представляти США на саміті G-20 з питань охорони здоров'я у Берліні та асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров'я у Женеві, і я навіть не можу дібрати слів, щоб сказали скільки ентузіазму у людей щодо лідерства США у царині глобальної безпеки", - заявив Прайс.

Для порівняння, слова 10-го номера того ж "рейтингу" у цьому ЗМІ, міністра у справах ветеранів Дейвіда Шулкіна скоротили.

Ось, що він сказав буквально:

"Пане президенте, дякую вам за вашу підтримку та відданість моїй роботі на користь американських ветеранів. Я знаю, що для вас це особисте питання. Я маю велику честь представляти 21 мільйон американських ветеранів, які зробили чудові речі для цієї країни, і я щодня працюю над тим, щоб вшанувати наші забов'язання перед ними", - заявив міністр у справах ветеранів Дейвід Шулкін.

CNN представила лише перші два речення його репліки, і вже щодо них запропонувало коментар -

"Добренько так підлещувався, але фрагмент з "для вас це особисте питання" дозволив цьому коментарю отримати вище місце", - пише автор "рейтингу" на сайті CNN.

Компліментарні заяви про роботу адміністрації Трампа з боку її членів розходяться із загальною лінією висвітлення роботи Білого дому у провідних американських ЗМІ

На зустрічі в супроводі компліментів Трампу, одне одному та американському народу звучала і конкретика.

Міністр у справах малого бізнесу Лінда Макмагон (Linda Mcmahon) заявила, що у ході робочих поїздок країною вона бачить свідчення оптимізму з боку малих підприємців, зростання зайнятності. Міністр також заявила, що "попереду ще дуже багато роботи".

Зі свого боку директор ЦРУ Марк Помпео, також присутній за столом, заявив що для нього честю є "бути лідером чоловіків та жінок, які надають розвіддані, які дозволюять забезпечувати нацбезпеку".

Слова того ж Помпео про те, що він "у найкращих традиціях ЦРУ нічого не буде говорити в присутності ЗМІ" викликали гучний сміх у всіх присутніх.

Дональд Трамп у ході виборчої кампанії справді багато говорив про буцімто недостатню турботу про ветеранів з боку адміністрації Обами - одним із головних пунктів своєї агіткампанії. Він чимало разів називав американських ветеранів "великими" та "прекрасними" та обіцяв вирішити їх проблеми.

Компліментарні заяви про роботу адміністрації Трампа з боку її міністрів та деяких членів розходяться із загальною лінією висвітлення роботи Білого дому у провідних американських ЗМІ, які приділяють особливу увагу скандалу навколо буцімто змови виборчого штабу Трампа із Росією на минулих виборах президента та ін. При цьому, варто відзначити, що президентство Трампа досі співпадає із висхідними трендами в економіці США, включно із зростанням працевлаштування, зростанням біржових індексів та ін. Ось щойно говорила з кубинцем. Запитала, чи бачив він засідання міністрів Трампа? Він сказав, що навіть Фідель Кастро не примушував підлеглих так догоджати, хоча мав змогу їх розстріляти

Між тим саме буцімто надмірний ентузіазм, або ж запопадливість, окремих міністрів перед президентом не сподобались низці коментаторів. Останні побачили у атмосфері засідання ознаки культу особи.

"Це викликає сором і більше схоже на Північну Корею, чи Туркменистан, ніж на Америку", - пише у Twitter колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

"Чи далі, тим моторошніше і має ознаки зібрання мафії, чи культу", - твітує американський журналіст Майк Трейсі з видання The Young Turks.

Політичні опоненти Трампа також поспілиши висміяти атмосферу засідання. Так затятий критик Трампа, сенатор-демократ Чак Шумер зняв пародійне відео, на якому члени його команди вихвалюять його волосся та манеру спілкування. При цьому варто відзначити, що навіть перебільшені похвали на адресу президента США в оригінальному відео стосувались виключно робочих моментів, а не його зовнішності. Президент США Трамп називав Шумера "клоуном".

До критики зустрічі кабінету Трампа долучилась і журналітска CNN Анна Наваро.

"Ось щойно говорила з кубинцем. Запитала, чи бачив він засідання міністрів Трампа? Він сказав, що навіть Фідель Кастро не примушував підлеглих так догоджати, хоча мав змогу їх розстріляти".

Ведучі каналу MSNBC назвали засідання "ганебним" та "виявом автократії".

Редактор іншого критичного щодо Трампа видання The Huffington Post Говард Файнман сказав, що засідання міністрів у Трампа нагадало йому атмосферу радянського політбюро.

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