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Путін боявся цього дня дуже давно - президент Brookings Institution про події у Росії

Незрозуміло, чи може Путін стримати силу народу

Мітинги опозиції, які у понеділок пройшли у Росії, є втіленням багаторічних страхів Володимира Путіна. Про це у Twitter заявив президент впливового аналітичного центру Brookings Institution Строуб Талботт (Strobe Talbott - прим. ГА).

"Те, що відбувається у Росії зараз - це те, чого Путін боявся багато років, і через що Росія не відзначає 100-річчя Жовтневої революції. Незрозуміло, чи може Путін стримати силу народу", - пише Строуб Талботт.

Як відомо, у понеділок у Російській Федерації, де у цей день віздначали День Росії, прокотились затримання учасників опозиційних мітингів, які проходили паралельно із велелюдними офіційними урочистостями. Серед іншого було затримано лідерів протестного руху.

Путін давно боїться заворушень, які ослаблювали російську державу, включно із першою кольоровою революцією 20-го сторіччя

Загалом ЗМІ повідмоляють про сотні затриманих у різних містах Росії.

Повідомляється, що проти двох затриманих учасників опозиційних виступів у Москві порушено кримінальну справу за підозрою у застосуванні сили проти бійця Росгвардії.

"Путін давно боїться заворушень, які ослаблювали російську державу, включно із першою кольоровою революцією 20-го сторіччя", - пише Строуб Талботт, маючи на увазі Револції 1917-го року у Росії.

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    Олексій Кузьменко

    Коли я представляю себе людям, яким хочу сподобатись, кажу, що вільно сідаю на шпагат. Після цього додаю (якщо ще є кому), що я журналіст-розслідувач. Обидві тези – майже правда. У відповідь мене, буває, питають, чи я пишу про спортивну гімнастику.

    Журналіст, синхронний перекладач у команді Української служби. Людина з фантастичною пам’яттю щодо того, хто винен мені гроші, а також усіляких фактів, які мене цікавлять. Затятий фізкультурник, бігун, колекціонер кіно-плакатів та власник низки музичних інструментів, на яких не вмію грати.

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