Трамп заявив, що хоче чесних виборів та відповів на питання про передачу влади

Президент США Дональд Трамп запевнив, що погодиться на мирну передачу влади, у разі перемоги на виборах його суперника від Демократичної партії США Джо Байдена. При цьому президент наголосив, що хоче, щоб вибори були чесними.

Президента попросили роз'яснити його позицію в ході зустрічі з виборцями, організованої каналом NBC News у Майамі у четвер увечері.

Раніше у вересні критики та численні оглядачі висловлювали занепокоєння після того, як Дональд Трамп у ході брифінгу відмовився підтвердити готовність до мирної передачі влади в разі програшу на виборах. У Республіканській партії тоді заявили, що мирна передача влади, у разі перемоги Джо Байдена, відбудеться.

Відповідь - так, погоджуся. Але я хочу, щоб ці вибори були чесними, як і всі інші

У четвер Трамп заявив, що занепокоєний з приводу фальсифікацій на виборах, особливо у світлі широкого використання бюлетенів для голосування поштою з огляду на поширення пандемії.

Він сказав, маючи на увазі повідомлення ЗМІ про відповідні випадки, що його тривожить, коли знаходять «тисячі викинутих бюлетенів і бюлетені військових у сміттєвих контейнерах».

«Вони шпигували за моїм передвиборчим штабом, попалися на цьому і спробували змістити законно обраного чинного президента, а ви питаєте, чи згоден я на мирну передачу влади? - сказав Трамп. - Відповідь - так, погоджуся. Але я хочу, щоб ці вибори були чесними, як і всі інші».

«В ідеалі мені не хотілося б передавати владу, мені хотілося б перемогти», - додав він.

ФБР США нещодавно заперечило існування доказів масштабного шахрайства на виборах. Реагуючи на цю інформацію, Трамп критично відгукнувся про роботу директора ФБР Крістофера Рея.

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