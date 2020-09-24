У США обговорюється заява Трампа щодо передачі влади - відреагували у Республіканській та Демократичній партіях

Коментатори та політики у США реагують на відмову президента США Дональда Трампа під час прес-брифінгу у середу підтвердити готовність до мирної передачі влади в разі програшу на виборах 3 листопада кандидату від Демократичної партії Джо Байдену.

«Ми ще подивимося, що станеться», - сказав президент, відповідаючи на питання журналіста на прес-конференції у Білому домі в середу.

При цьому президент вказав на голосування поштою, яке він давно критикує за, буцімто, ненадійність, вразливість до маніпуляцій, фальшування тощо. Очікується, що з огляду на пандемію, на цих виборах більшого поширення набуде саме голосування поштою.

«У мене є дуже серйозні скарги з приводу бюлетенів, і ці бюлетені - це катастрофа», - додав він.

«Ми хочемо позбутися цих бюлетенів», - продовжив президент, додавши, що в цьому випадку «передачі влади, чесно кажучи, не буде, а буде її продовження».

У четвер у Білому домі заявили, що президент США "прийме результати вільних та чесних виборів".

Напередодні Федеральне бюро розслідувань США та Агентство США з кібербезпеки та безпеки інфраструктури у спільній заяві застерегли американців про загрозу дезінформації стосовно результатів президентських виборів 2020 року у США. У четвер американські правоохоронці також заявили про готовність американської системи виборів до підрахунку голсів навіть за умов зовнішнього втручання, повідомляє видання Politico.

Після прибуття Байдена в Делавер в середу ввечері його попросили прокоментувати слова Трампа.

«У якій ми країні?» - запитав колишній віце-президент, додавши, що він «просто жартує».

«Послухайте, він говорить найірраціональніші речі. Я не знаю, що сказати», - заявив він.

У серпні колишня кандидатка у президенти США від Демократичної партії закликала Джо Байдена за жодних умов не визнавати перемогу Трампа на виборах президента, вказуючи на те, що визначення остаточного результату може стати тривалим процесом.

"Я вважаючи, що процес затягнеться і, зрештою, я вважаю, що він виграє, якщо ми не будемо рообити жодних поступок і будемо настільки ж сфокусованими та невгамовними, як інша сторона", - заявляла Клінтон.

Заява президента США стала предметом активного обговорення. У Республіканській партії США заявили, що мирна передача влади, у разі перемоги Джо Байдена відбудеться.

"Переможець виборів 3-го листопада буде інавгурований 20-го січня. Передача влади відбудеться упорядковано, як це і відбувалось кожні 4 роки, починаючи з 1792-го року", - написав у четвер на своїй сторінці у Twitter лідер республіканської більшості у Сенаті США Мітч Макконнелл.

Лідерка демократичної більшості у Палаті представників Конгресу США Ненсі Пелосі, реагуючи на слова Трампа, відзначила, що США є демократією.

“То чом би вам не спробувати влашувати присягу у відповідності до Конституції США?” - заявила Пелосі під час прес-конференції, звертаючись до президента США.

Натомість колишня кандидатка у президенти США сенаторка Елізабет Воррен назвала заяву Трампа "тактикою фашиста".

"Відмова мирно передати владу лідеру обраному народу. Заклики до штатів "відмовитись" від бюлетенів та закрити рода виборцям. Це тактика фашиста. На кону сама демократія", - твітує Воррен.

На критичні коментарі щодо слів Трампа відреагував популярний консервативний оглядач Бен Шапіро, який вказав на позиції, яка раніше озвучувались у Демократичній патії.

"Гілларі Клінтон закликала Байдена не визнавати поразку. За будь-яких умов. Національний комітет Демократичної партії наполягає на тому, що Стейсі Абрамс є губернатором штату Джорджія (Абрамс програла вибори за офіційними результатами, але оскаржує результат у судах - прим. ГА). Впливовий демократ, колишній очільник кампанії Клінтон Джон Подеста проводив аналіз можливих сценаріїв дій у разі невизнання Байденом поразки. Тепер Трамп сказав щось ідіотське про мирну передачу влади і лише через те, що це сказав Трамп, ЗМІ та демократи волають про "захопленнв влади фашистами!", - твітує Шапіро.

Вибори президента у США відбудуться 3-го листопада в умовах суспільної напруги через пандемію коронавірусу, обмежувальні карантинні заходи, які призвели до згораття економіки та протести з приводу расової несправедливості, які супроводжуються заворушеннями, насильством.

Опитування вказують на те, що Джо Байден дещо випереджає президента США, втім, як вказує Бі-Бі-Сі у матеріалі присвяченом опитуванням громадської думки у США, "усі опитування треба розглядати критично, особливо тому, що до дня виборів ще багато часу."

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