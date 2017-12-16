Подяка Трампа Путіну за похвалу «шокувала» колишнього посла США в Росії

Колишній посол США в Росії в п’ятницю заявив, що його «шокувало» те, що президентові Трампу було дозволено зателефонувати президентові Росії Володимиру Путіну та подякувати йому за похвалу економіки США, пише видання The Hill.

Майкл Макфол, який служив послом у Росії за часів колишнього президента Обами, сказав на телеканалі MSNBC, що дзвінок «не відповідає національним інтересам».

«Мені шокує той факт, що цей телефонний дзвінок мав право на існування», – сказав Макфол, очевидно, звинувачуючи штат президента в тому, що вони не відрадили йому це зробити чи не вплинули на Трампа.

Білий дім висунув заяву про те, що Трамп поспілкувався з Путіним по телефону в четвер, щоб обговорити питання Північної Кореї, і що під час дзвінка Трамп подякував Путіну за його недавню похвалу економіки США.

«Президент Трамп подякував президенту Путіну за визнання серйозних економічних показників Америки на його щорічній прес-конференції», – сказано в заяві.

Кремль заявив, що Трамп зробив запит на дзвінок.

«Володимир Путін знає, що, якщо говорити гарні речі про Трампа, це викликає подібні відповіді», – сказав Макфол.

Він додав, що він був здивований тим, що дзвінок було дозволено, враховуючи процес перевірки телефонних дзвінків між світовими лідерами. Він зазначив, що радник з питань національної безпеки Макмастер повинен був коротко проінструктувати Трампа щодо того, чи буде такий дзвінок розсудливим.

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