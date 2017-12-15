Трамп подякував Путіну за визнання «сильних економічних показників Америки» – Білий дім

Президенти США і РФ обговорили по телефону двосторонні відносини і питання КНДР





Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін обговорили в ході телефонної розмови ситуацію в Північній Кореї.

Про це йдеться у заяві, розповсюдженій Білим домом.

Два лідери торкнулися питання «спільної роботи з врегулювання дуже небезпечної ситуації в Північній Кореї», - йдеться в заяві.

Президент Трамп також подякував Путіну «за визнання сильних економічних показників Америки під час його щорічної прес-конференції», яка відбулася напередодні.

При цьому в короткій заяві Кремля, розміщеній на офіційному сайті адміністрації російського президента в четвер увечері, відзначено також, що обидва лідери домовилися про продовження контактів.

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