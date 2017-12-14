Путін відкидає звинувачення про втручання в американські президентські вибори

У четвер президент Путін відкинув звинувачення про російські втручання в американські президентські вибори і заявив, що опоненти президента Дональда Трампа поширюють звинувачення, щоб підірвати його легітимність.

Під час щорічної прес-конференції в Москві Путін висловив надію, що американсько-російські відносини нормалізуються.

Як відомо, американські розвідувальні установи дійшли висновку, що Путін доручив провести кампанію з метою вплинути на результати виборів, причому він підтримував Трампа у змаганні з колишнім державним секретарем Гілларі Клінтон. Трамп, як відомо, неодноразово казав, що його виборча кампанія не причетна дотаємної змови з Росією.

У четвер Путін заявив, що Росія занепокоєна з приводу того, що Сполучені Штати виходять з угод про контроль озброєнь, тоді як його країна і далі дотримуватиметься взятих на себе зобов’язань. Він також сказав, що російські збройні сили розвиватимуться відповідно до потреб без гонки озброєнь із Сполученими Штатами.

У питанні Північної Кореї Путін заявив, що використання сили Сполученими Штатами мало б «катастрофічні наслідки». Він додав, що Росія не погоджується з ядерним статусом Північної Кореї і звинуватив США в провокуванні КНДР, яка розвинула ядерну програму.

Через тиждень після рішення Міжнародного олімпійського комітету про те, що російські спортсмени не можуть брати участі у змаганнях в Південній Кореї під російським прапором, Путін сказав, що заборона політично мотивована.

Відповідаючи на запитання, російський керівник також сказав, що Україна і донбаські сепаратисти мають провести обмін військовополоненими до новорічних і різдвяних свят.

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