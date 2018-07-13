Нова пам'ятка для Трампа приділяє провідну увагу Україні

Президент США Трамп має використати зустріч із Путіним для того, щоб натиснути на президента Росії щодо таких питань, як агресія щодо України та Грузії, підтримка Москвою Сирії та Ірану та втручання у виборчі кампанії у демократичних країнах Заходу. Про це йдеться у публікації-пам'ятці, опублікованій напередодні зустрічі Путіна і Трампа аналітичним центром Heritage Foundation.

Президенти Росії та США зустрінуться у понеділок 16-го липня у Гельсінкі.

У центрі звели свої зауваження до 3 коротких пунктів:

- Путін не приніс Росії благо. Для того, щоб відволікти людей від їхніх численних проблем, він веде небезпечно агресивну та експансіоністську закордонну політику;

- Прийшовши до влади у 1999-му, Путін дотримується політики, яка підриває національні інтереси США та їх найбижчих партнерів;

- На саміті у Гельсінкі президент Трамп має наголосити на відданості США союзникам у Європі та чітко заявити, яка поведінка на міжнародній арені є неприйнятною.

Публікація закликає президента США штовхати Росію до повного відновлення територіального суверенітету України

Публікація також нагошує на тому, що досвід попередніх адміністрацій США вказує на те, що Путіну не варто довіряти; закликає Трампа утриматись від характеристики навчань НАТО та військових Альянсу у Східній Європі як провокативних.

Пам'ятка закликає лідера США чинити спротив спробам Росії пов'язати питання України та Сирії; закликає зробити заяву про невизнання анексії Криму; закликає президента США штовхати Росію до повного відновлення територіального суверенітету України; закликає Трампа чітко заявити про продовження санкції щодо Росії, пов'язаних із її діями щодо України та ін.

Критики президента США вважають його непідготовленими до зустрічі з Путіним

Критики президента США вважають його непідготовленим до цієї зустрічі. Сам Трамп висловлює обережний оптимізм щодо саміту із Путіним, але заявив, що не має великих очікувань.

У п'ятницю - після висунення у США офіційних звинувачень 12-м російським спецслужбовцям, буцімто причетним до зламу комп'ютерних систем Демократичної партії під час виборчої кампанії 2016-го року - Трампа також закликали скасувати саміт із Путіним.

Раніше пам'ятки для президента США напередодні саміту із Путіним у Гельсінкі опублікували у Freedom House та все тому ж Heritage Foundation.

З Володимиром Путіним не варто дружити - наголосили у Freedom House, американській неурядовій дослідницькій та правозахисній організації, яка фінансуєтся урядом США.

Натомість аналітичний центр Heritage Foundation раніше приділив увагу належності Криму Україні та тому, що саме Росія виступає агресором у конфлікті на сході України.

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