Президент Трамп закидає Росії допомогу Північній Кореї в уникненні санкцій

Президент США Дональд Трамп звинуватив Росію у тому, що Москва допомагає Північній Кореї обходити міжнародні санкції, в той час як Пхеньян з кожним днем просувається у розробці балістичних ракет, здатних досягти території Сполучених Штатів.

В інтерв’ю агенції Reuters в Овальному кабінеті Білого дому у середу Трамп схвально відгукнувся про намагання Китаю обмежити постачання до Північної Кореї нафти й вугілля, але зауважив, що Пекін може робити набагато більше, щоб допомогти у стримуванні Пхеньяна.

Але президент зауважив, що Росія заповнює прогалини, створені Китаєм.

Критика Росії

“Росія нам зовсім не допомагає з Північною Кореєю”, - сказав Трамп кореспондентам Reuters.

“Там, де Китай нам допомагає, Росія шкодить. Іншими словами - Росія компенсує дії Китаю”. Він припустив, що президент Путін, можливо, свідомо підриває санкції.

“Він може зробити багато”, - сказав Трамп про Путіна. “Але, нажаль, наші відносини з Росією незначні, і в деяких випадках можливо, що те, що забирає Китай, надає Росія. Отже результати не такі позитивні, як могли б бути”.

Упродовж майже годинного інтерв’ю Трамп лунав менш оптимістично ніж недавно, коли йшлося про можливість прямих переговорів з північно-корейським керівником Кім Чен Ином.

На запитання кореспондентів, чи спілкувався він напряму з Кім Чен Ином, Трамп прямої відповіді не дав.

Але він сказав, що міг би погодитися на безпосередню зустрічі з керівником Північної Кореї.

“Я б сів (для переговорів), але я не певен, що сидіння вирішить проблему”, - сказав Трамп Reuters.

Він зауважив, що попередні адміністрації США також не змогли стримати ядерні амбіції Пхеньяна.

“Я не впевнений, що переговори приведуть до чогось конкретного”, - сказав він. “Ми говорили 25 років, а вони скористалися нашими президентами, нашими попередніми президентами”.

Державний секретар Рекс Тіллерсон сказав у середу, що, на думку керівництва Південної Кореї, останні сигнали з Пхеньяна про готовність до можливих переговорів засвідчують, що санкції діють.

Тіллерсон сказав у Стенфордському університеті, що є ознаки болісного впливу санкцій на КНДР.

Державний секретар схвально відгукнувся про допомогу Пекіна у намаганнях тиснути на Пхеньян і висловив упевненість, що санкції, зрештою, змусять північнокорейський режим сісти за стіл переговорів.

Про Олімпіаду

Трамп заявив Reuters, що вітає співпрацю двох Корей у приготуваннях до зимової Олімпіади, яка відбудеться наступного місяця у Південній Кореї, назвавши це можливим першим кроком у намаганнях розрядити напруженість на Корейському півострові.

Прес-секретар Сара Гакабі Сандерс сказала у середу, що Білий дім вважає співпрацю стосовно Олімпіади “нагодою для режиму побачити користь від припинення міжнародної ізоляції шляхом денуклиаризації”.

“Ми сподіваємося, що це дозволить Північній Кореї та її атлетам відчути смак свободи і, що це пошириться й впливатиме на ці переговори”, - сказала речниця репортерам.

Раніше було оголошено, що Північна і Південня Корея сформують спільну жіночу команду для оліміпійських змагань з хокею, і що під час церемонії відкритття ігор вони разом йтимуть під одним прапором.

Дві країни, які досі не підписали мирного договору після кривавої війни, вже створювали спільні спортивні команди - обидва рази це було в 1991 році для участі у молодіжному футбольному турнірі та в чемпіонаті з настільного тенісу.

Попередні намагання створити спільну олімпійську команду були невдалі.

В інтерв’ю Reuters у середу президент Трамп відмовився сказати, чи розглядають США можливість обмеженого запобіжного удару, щоб підкреслити рішучість Сполучених Штатів.

“Ми граємо дуже, дуже важку гру в покер, і тут ви би не хотіли розкривати свої карти”, - відповів президент.

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