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Екс-стратег Трампа йде на співпрацю зі слідством щодо втручання Росії у вибори США - ЗМІ

  • Голос Америки
Стів Беннон

Замість надання свідчень великій лаві присяжних, екс-стратега Білого дому чекає бесіда з командою спеціального прокурора Мюллера



Колишній стратег Білого дому Стів Беннон уклав зі спеціальним прокурором Робертом Мюллером угоду, згідно з якою замість надання свідчень великій лаві присяжних йому належить бесіда з представниками команди Мюллера.

Про це повідомив в середу телеканал CNN, посилаючись на близькі до Беннона джерела.

За словами особи, ознайомленої з обставинами справи, раніше Беннон був викликаний повісткою для надання свідчень великому журі в рамках керованого Мюллером розслідування ймовірного російського втручання в президентські вибори 2016 року і можливих зв'язків між передвиборчим штабом Дональда Трампа і Росією.

Речник Мюллера відмовився коментувати повідомлення CNN.

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