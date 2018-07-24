Трамп: Росія буде втручатись у вибори у США на боці демократів

Президент США заявив, що Росія втручатиметься у вибори до законодавчих органів в Америці з метою сприяти перемозі Демократичної партії. Про це Дональд Трамп пише на своїй сторінці у Twitter.

Зважаючи на той факт, що ніхто не ставиться до Росії жорсткіше ніж я, Росія буде дуже сильно підтримувати демократів. Воно точно не хочуть Трампа!

"Мене надзвичайно непокоїть, що Росія буде важко битися за те, щоб вплинути на наші майбутні вибори. Зважаючи на той факт, що ніхто не ставиться до Росії жорсткіше, ніж я, Росія буде дуже сильно підтримувати демократів. Вони точно не хочуть Трампа!", - твітує сьогодні президент США.

Президент не навів інших підстав для своїх тверджень.

Спецслужби США дійшли висновку, що уряд Росії втрутився у хід виборів президента у 2016-му році з метою підтримати Дональда Трампа. Розслідування незалежного прокурора Роберта Мюллера серед іншого перевіряє, чи мала місце змова між виборчим штабом Трампа та урядом Росії.

Сам Дональд Трамп до останнього часу висловлював сумнів у висновках розвідки США. Він також називає розслідування спеціального прокурора Мюллера "полюванням на відьом", яке ведеться буцімто політично ангажованими слідчими з метою спряти Демократичній партій та виправдати поразку Гілларі Клінтон на виборах президента.

Трамп також заявляв, що той факт, що попередній президент США Барак Обама у 2016-му році не став активно протидіяти втручанню Росію, вказує на те, що жодного втручання не було, або ж воно було таким, що жодним чином не впливало на результати виборів.

Спецслужби США не дійшли висновку, що втручання Росії вплинуло на результати виборів президента.

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