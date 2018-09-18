Щоб виправдати себе, Трамп розсекретить документи, з яких почалося розслідування втручання Росії у США

Президент США Дональд Трамп у понеділок розпорядився зняти гриф «таємно» з різних документів та текстових повідомлень, які проливають світло на суперечливі обставини навколо початку розслідування втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року, повідомляють американські ЗМІ.

До документів входить 21 сторінка заявки на поновлення ордеру на стеження за колишнім помічником передвиборної кампанії Картером Пейджем, текстові повідомлення представників ФБР Пітера Строка (Peter Strzok) та Лізи Пейдж і екс-директора ФБР Джеймса Комі, а також звіти розмов ФБР із посадовцем міністерства юстиції Брюсом Ором.

Настав час викласти повну правду на стіл, щоб американський народ міг вирішити для себе, що сталося на найвищому рівні ФБР та Міністерства юстиції

Прихильники Трампа очікують, що документи можуть вказати, що у ФБР не мали твердих доказів протизаконних контактів між виборчим штабом Дональда Трампа та урядом Росії, коли домогалися судового дозволу на стеження за спіробітниками його кампанії у 2016-му році, і приховали від суду те, що покладались на закиди щодо Трампа, за збір яких заплатила Демократична партія США.

Прихильники президента, спираючись на нещодавно оприлюднену інформацію, також закидають, що ФБР ініціюючи стеження за штабом Трампа діяли в інтересах Демократичної партії США та конкурентки Трампа на виборах Гілларі Клінтон, і фактично вели стеження за політичним опонентом президента-демократа Барака Обами та підтримуваної ним Клінтон.

Підставами для таких закидів, серед іншого, є зміст повідомлень між звільненими в результаті скандалу співробітниками ФБР Пітером Строком та Лізою Пейдж. Останні посідали провідні посади в розслідування щодо використання Гілларі Клінтон приватного серверу на посаді, та пізніше - російського втручання у вибори у США. У текстових повідомленнях Строк та Пейдж говорили про упередженість до Дональда Трампа, відсутність доказів його змови з Росією та наявність "страхового полісу" на випадок перемоги Трампа на президентських виборах.

Пізніше, виступаючи перед американськими законодавцями після звільнення з ФБР, Ліза Пейдж заявила, що на момент початку роботи спеціального прокурора США Роберта Мюллера ФБР все ще не мало доказів протизаконних контактів табору Трампа та Росії. Інші дані буцімто вказують на те, що ФБР та спеціальний прокурор Мюллер залаштунково у значній мірі покладалися на доробок колишнього британського шпигуна Стіла, навіть після того, як офіційно визнали останнього ненадійним джерелом, а його зв'язок із Демократичною партією США став надбанням громадськості.

Повідомлялось і про те, що правоохоронці активно зливали у ЗМІ інформацію слідства, а пізніше використовували похідні публікації у ЗМІ для виправдання наступних слідчих дій щодо команди Трампа.

Прихильники президента закидають, що робота спеціального прокурора США ... перетворилась на політично мотивований пошук будь-яких підстав висунути звинувачення співробітникам виборчої кампанії Трампа

Прихильники президента закидають, що робота спеціального прокурора США, яка офіційно покликана віднайти докази російського втручання у політичні процеси у США, перетворилась на політично мотивований пошук будь-яких підстав висунути звинувачення співробітникам виборчої кампанії Трампа та схилити їх до співпраці зі слідством і таким чином кинути тінь на президента його перемогу.

При цьому критики Мюллера звертають увагу і на те, що колишні співробітники штабу Трампа, яким було висунуто офіційні звинувачення Мюллером, пішли під суд через дії, жодним чином не пов'язані із виборчою кампанією, або ж скоїли порушення, які аж ніяк не відповідають масштабу закидів на адресу Трампа.

Білий дім мотивує наказ президента «проханням декількох Конгресових комітетів конгресу та міркуваннями прозорості». Директива Трампа викликала жорстку критику з боку демократів та похвалу від групи консервативних республіканців.

Впливовий конгресмен-демократ Адам Шифф каже, що таким чином президент намагається втрутитися у хід незалежного розслідування, бо, мовляв, наказав опублікувати порцію інформації, яка, як він вважає, допоможе його захисту і просуванню неправильної інтерпретації подій.

Республіканець Марк Медовз, близький союзник президента, високо оцінив хід: «Настав час викласти повну правду на стіл, щоб американський народ міг вирішити для себе, що сталося на найвищому рівні ФБР та Міністерства юстиції».

Нагадаємо, президент Трамп неодноразово звинувачував ФБР у необ’єктивності, а розслідування Мюллера називає «полюванням на відьом».

Цей крок, ймовірно, ще більше загострить напруженість між президентом та представниками спецслужб і правоохоронних органів, зауважує телеканал CNN.

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