Результати медогляду Трампа оголосять публічно

12-го січня 2018-го року президент США Дональд Трамп пройде медогляд, а його результати будуть оприлюднені військовим лікарем Ронні Джексоном. Про це інформує видання The Hill з посиланням на заяву Білого дому.



"Медогляд президента призначено на на 12-те січня, а пан Джексон, лікар президента, зачитає результати огляду після його завершення", - цитує заяву Білого дому видання.





Президенти США традиційно проходять щорічні медогляди у військових лікарів, щоб продемонструвати фізичну здатність виконувати посадові обов'язки.

71-річний Трамп став найстаршим з усіх обраних у США президентів. Критики неодноразово піднімали питання про його фізичний стан. Трамп відкидає будь-які закиди і часто хвалиться своєю енергійністю та витривалістю.

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