Трамп наполягає на виведенні американських сил із Сирії

Рада національної безпеки США може розглянути цю ініціативу вже на наступному тижні



Президент Дональд Трамп заявив своїм радникам, що він збирається наполягати на виведенні американських сил з Сирії, повідомляє агентство Reuters з посиланням на двох високопоставлених співробітників адміністрації США. Ця ініціатива суперечить рекомендаціям Пентагону, який вважає, що боротьба проти «Ісламської держави» в регіоні ще далека від завершення.



Засідання Ради національної безпеки США, в ході якого буде обговорюватися, у тому числі, і військова операція в Сирії, пройде наступного тижня.



Інші джерела в адміністрації підтвердили агентству Reuters, що на цього тижня глава Білого дому прийняв рішення обмежити фінансування відновлювальних робіт у районах Сирії, вже звільнених від бойовиків «Ісламської держави».

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що на ці цілі Держдепартамент планував виділити 200 млн доларів.



Виступаючи минулого четвера в Річфілді, штат Огайо, президент Трамп заявив, що для США «прийшов час покинути Сирію».



«Нехай цим займуться інші люди, - сказав президент США. - Дуже скоро, дуже скоро ми покинемо (цю країну). Ми повернемося в нашу країну, туди ... де ми хочемо бути».



За оцінкою Пентагону, бойовики «Ісламської держави» втратили близько 98 відсотків території, яку вони утримували в Іраку і Сирії. При цьому військові попереджають, що ці райони можуть бути знову захоплені, якщо країни, що входять в міжнародну коаліцію, не зроблять зусиль щодо нормалізації життя мирних громадян і відновлення інфраструктури.



За даними агентства Reuters, радники президента США вважають, що американські війська повинні залишитися в регіоні «як мінімум протягом декількох років».



«Поки що президент не віддавав наказів про виведення військ», - пояснив агентству високопоставлений співробітник адміністрації.



В даний час в Сирії знаходяться близько 2-х тисяч американських військовослужбовців.

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