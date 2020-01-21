Трамп у Давосі закликав зосередитись на економічному зростанні

Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що США приєднаються до ініціативи «трильйон дерев». Про це президент США заявив під час Світового економічного форуму, який щорічно проходить в швейцарському Давосі.

У своїй промові Президент Трамп зосередився на економічних успіхах своєї адміністрації: двох великих торговельних угодах та зростанні робочих місць у США.

Сьогодні я закликаю інші народи брати з нас приклад та звільнити своїх громадян від вбивчого тягаря бюрократії

Я з гордістю заявляю, що Сполучені Штати переживають економічне зростання, якого світ ще не бачив, - заявив Дональд Трамп. - Ми відновили свій поступ, відродили свій дух і пробудили потужну машину американського підприємництва. Америка рухається вперед, Америка процвітає. І так, Америка знову перемагає, як ніколи раніше».

За словами Трампа, розквіту бізнесу сприяють його зусилля з ліквідації бюрократичних вимог та обмежень.

«Також ми запустили найамбітнішу в історії кампанію зі зменшення бюрократичних вимог, які вбивають робочі місця. На кожне нове правило скасовуємо вісім старих, що в середньому заощадить кожній американській родині 3100 доларів щороку. Сьогодні я закликаю інші народи брати з нас приклад та звільнити своїх громадян від вбивчого тягаря бюрократії», - заявив Дональд Трамп.

Опоненти президента Трампа вказують, що скасовуються, також і природоохоронні вимоги до виробництва та видобутку. Тема цьогорічного форуму в Давосі – як бізнес та економіка мають змінитися, аби зберегти планету. Трамп натомість закликав зосередитися на економічному зростанні та відкинути «вічних пророків загибелі та апокаліпсу».

Він звинуватив активістів та, за його словами, «радикальних соціалістів» у спробах зруйнувати американські економіку та свободу. Себе ж президент Трамп назвав людиною, яка «вірить у навколишнє середовище» та хоче, аби вода та повітря були чистими.

Дональд Трамп: «Ми віддані справі збереження Божого творіння та краси природи світу. Сьогодні я з приємністю оголошую, що Сполучені Штати приєднаються до ініціативи «Один трильйон дерев», про яку було оголошено на Світовому економічному форумі в Давосі.»

Один трильйон дерев – ініціатива, яка є продовження розпочатої ще у 2006-му році кампанії Мільярд дерев, під час якої по всьому світові посадили 13,5 мільярдів дерев.

Саджати дерева – не достатньо для порятунку планети, звертає увагу екологічна активіста зі Швеції Грета Тунберг: «Ми не просимо вас компенсувати викиди в атмосферу тим, щоб просто заплатити комусь посадити дерева в Африці у тої час, коли ліса, як в Амазонці, все швидше знищуються. Звичайно, саджати дерева – це добре. Але цього абсолютно недостатньо і це не може замінити реальних кроків із відновлення дикої природи».

Нобелівський лауреат з економіки та колишній віце-президент Світового банку Джозеф Стігліч розкритикував промову Трампа за невідповідність фактам та брак уваги до головної теми форуму.

«Віддалено від того, що відбувається у світі, у плані змін клімату. Але з точки зори викривленого представлення того, що відбувається в американській економіці, як я й очікував», - сказав економіст Джозеф Стігліч.

Серед представників бізнесу промова президента США викликала й схвальні відгуки.

«Він очевидно наголосив на своїх сильних сторонах, торгівля, економіка, безробіття, працівники та певним чином проскочив більш суперечливі проблеми, як то навколишнє середовище. Але на диво, зробив це добре», - поділився враженнями Стів Колліс, Виконавчий директор компанії Amerisource Bergen.

Організатори Давоського форуму закликали бізнес-учасників заходу пообіцяти до 2050 року зменшити викиди двоокису вуглецю до нуля.

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