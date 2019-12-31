2020 рік у прогнозах зі США: Європа відкриє українську культуру, Україну чекає економічний бум та випробування виборами на Донбасі

Україна у новому році продовжуватиме протистояти Росії, утім масштабних військових дій на сході країни не передбачається – таким баченням українського майбутнього у 2020 році поділились американські експерти.

Попри спроби росіян дестабілізувати політичну ситуацію в Україні та загальмувати її економічний розвиток, український бізнес має великі шанси на розширення та покращення якості товарів і послуг. А європейці у 2020 році відкриють для себе справжню українську творчість. «Голос Америки» звернувся до експертів різних американських аналітичних центрів з проханням поділитись їхніми прогнозами – якою вони бачать Україну у 2020 році.

Європейці відкриють для себе українську культуру - Ерік Карл Гонц

Український бізнес продовжуватиме розширювати свої комерційні та ділові зв'язки з Євросоюзом. А європейці у 2020 році відкриють для себе українську культуру та творчість.

«Якщо не станеться великої глобальної економічної кризи, українська промисловість та постачальники послуг продовжать виходити на європейські ринки, і навчившись там, вдосконалюватимуть свої товари та послуги для українських споживачів. Українська культурна та творча індустрія увійде в мейнстрім Європи, а європейці "відкриють" український процвітаючий креативний клас», - розповідає Ерік Карл Гонц.

Міжнародний бізнес в Україні має всі шанси для розширення.

«Західні фірми, які зараз працюють в Україні, продовжать розширюватись та інвестувати. І якщо український уряд забезпечить трохи стабільності, то ці компанії почнуть розмовляти зі своїми партнерами про розширення бізнесу в Україні», - прогнозує аналітик.

На його думку, проблемою у 2020 року для України лишатиметься витік мізків. При цьому, Гонц переконаний, в разі зростання українського ВВП до 5% чи вище, частина українців почне повертатися на батьківщину.

Окуповані території на сході та Крим у 2020 році продовжуватимуть гальмувати розвиток української економіки. Ерік Гонц нагадує, що мета Путіна - дестабілізувати та заблокувати економічний та політичний прогрес України.

«Кожна гривня, яке йде на боротьбу у цій війні, зменшує кількість коштів, які можна було б інвестувати в інфраструктуру, школи, соціальні програми. Кожен молодий солдат на передовій – це непочатий бізнес, незакінчена освіта, незбудоване життя ще однієї родини, - каже Гонц і додає, що «в 2020 році психологічний вплив на молодих українських військових буде ще більш відчутним».

Росія домагатиметься контролю над Україною – Майкл Карпентер



Виконавчий директор Фонду Пенн-Байден Майкл Карпентер не бачить ознак для встановлення миру на сході України. У коментарі Атлантичній Раді експерт пише: «перспективи для миру у 2020 році є туманними, тому що президент Путін як і раніше намагатиметься відновити контроль над Україною та її геополітичною орієнтацією».

Карпентер також вважає міжнародні санкції щодо Росії слабким тиском.

«Наївно сподіватись, що Путін змінить свою позицію щодо його головної мети в зовнішній політиці в результаті слабкого санкційного тиску з боку США та Європи», - вважає Карпентер.

Путін експлуатує бажання Зеленського досягнути миру на Донбасі – Наталія Бугайова

Основна мета Путіна у 2020 році – зробити так, щоб Росія повернула контроль над ухваленням рішень у Києві, легітимізувати зовнішню політику реваншизму Росії, позбутись міжнародного тиску – а саме санкцій, вважає керівниця групи з вивчення Росії в американському Інституті дослідження війни Наталія Бугайова.

Експертка переконана, що Путін, аби повернути контроль над Україною, «продовжуватиме експлуатувати щире бажання Зеленського досягнути миру на Донбасі».

«Кремль наполягатиме на проведенні виборів на сході України, щоб таким чином узаконити статус російських ставлеників у східній Україні. Якщо Україна проведе вибори на Донбасі чи надасть особливий статус цьому регіону, не відновивши повного військового чи політичного контролю над цією територією, Путін досягне успіху в легітимізації», - вважає Бугайова.

Вона також не виключає, що Кремль спробує використати сценарій Донбасу для спроб окупації інших українських регіонів.

Україна не може сподіватись на підтримку США у 2020 році – Майк Боцюрків

Моя найбільша тривога – це те, що російський президент Путін продовжуватиме наполягати на проведенні виборів на окупованих територіях, не допустивши виведення звідти контрольованих Росією сепаратистів і відновлення українського контролю над кордоном», - ділиться власним прогнозом на 2020 рік Майкл Боцюрків, експерт аналітичного центру «Глобальні справи».

Це - червона лінія, вважає експерт, яку Володимир Зеленський не може перейти.

Крім того, на його думку, Україна у новому році не зможе сподіватись на підтримку США, натомість змушена буде самостійно протистояти Росії.

«Україна змушена буде певний час самостійно справлятись, так як Вашингтон відволікся на процедуру імпічменту, а Дональд Трамп надто зосереджений на переобранні», - мовиться у коментарі Боцюрківа.

Масштабних військових дій на сході України не передбачається – Дейвид Сеттер



У новому році Росія швидше всього не зможе повернутись до масштабних військових дій, - вважає старший науковий співробітник Гудзонівського інституту Дейвид Сеттер.

«Українська армія зараз краще підготовлена до війни, ніж раніше, і також вона ортимала від США протитанкову зброю «Джавеліни». Крім того, оновлення російської агресії призвело б до значних нових санкцій проти Росії з боку Заходу», - вважає експерт.

При цьому Сеттер застерігає, що «головна мета Росії – не допустити, аби суверенна Україна стала прикладом для життя росіян. Відтак Росія продовжуватиме намагатись дестабілізувати Україну та окуповувати її територію».

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