Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
США

Трамп відвідає Великобританію і Францію у червні

Показати коментарі

Про майбутні візити повідомили Білий дім і Букінгемський палац

Президент США Дональд Трамп прийняв запрошення королеви Єлизавети здійснити державний візит до Великої Британії в червні, повідомив Букінгемський палац у вівторок.

Повідомляється, що поїздка президента Трампа і його дружини Меланії пройде 3-5 червня і що про подальші деталі візиту буде оголошено в належний час.

Крім того, як повідомив Білий дім, президент Трамп і перша леді 6 червня відвідають Францію, де президент США зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Дивіться також: Президент США Дональд Трамп телефоном привітав Володимира Зеленського

Президент США Дональд Трамп телефоном привітав Володимира Зеленського. Відео
Embed
Президент США Дональд Трамп телефоном привітав Володимира Зеленського. Відео

No media source currently available

0:00 0:00:32 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG