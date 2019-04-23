Трамп відвідає Великобританію і Францію у червні

Президент США Дональд Трамп прийняв запрошення королеви Єлизавети здійснити державний візит до Великої Британії в червні, повідомив Букінгемський палац у вівторок.

Повідомляється, що поїздка президента Трампа і його дружини Меланії пройде 3-5 червня і що про подальші деталі візиту буде оголошено в належний час.

Крім того, як повідомив Білий дім, президент Трамп і перша леді 6 червня відвідають Францію, де президент США зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Дивіться також: Президент США Дональд Трамп телефоном привітав Володимира Зеленського