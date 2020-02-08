Син Трампа подякував розслідуванню щодо імпічменту: допомогло визначити, кого звільняти

Якби не фантастичні розслідувальні навички [Шиффа ], Дональду Трампу було би складніше знайти, кого необхідно звільнити



Білий дім відкликав з посади посла США у ЄС Гордона Сондланда, який свідчив у розслідуванні щодо початку процедури імпічменту у Палаті представників Конгресу США. Сондланд тоді заявляв, що адміністрація США пов'язувала розмороження допомоги Україні із публічним початком там розслідувань.

Видання The Washington Post, яке повідомило, про звільнення Сондланда, назвало рішення Адміністрації США "таким, що має ознаки кампанії помсти тим, кого президент США вважає ворогами, після виправдання у [ході процесу щодо імпічменту] у Сенаті США".

Повідомляється, що Сондланда звільнено того ж дня, коли з Білого дому під супроводом вивели підполковника Александра Віндмана, експерта з національної безпеки українського походження. Віндман також свідчив у ході розслідування щодо початку процедури імпічменту у Палаті предсавників Конгресу США, заявивши, що його стурбував заклик президента США до України провести розслідування, яке стосувалось його політичних супротивників.

Сондланд був політичним призначенцем, а не кар'єрним дипломатом. Немає сенсу мати призначенця, якому президент більлше не довіряє

Звільнення Віндмана привітали прихильники президента США і засудили його критики.

Ведуча дружнього до президента США каналу Fox News Лора Інгрем, коментуючи звільнення Сондланда та Віндмана, закликала Трампа продовжувати звільнення "радикалів, які займаються підривною роботою і замінити їх тими, хто вірить у порядок денний президента".

Між тим популярний сенатор-республіканець Марко Рубіо наголосив на тому, що звільнення обох посадовців перебуває у межах норми.

"Підполковника Віндмана не "звільнили", він досі військовий офіцер. Він був приписаний до Ради національної безпеки, щоб служити президенту, який має право мати людей, яким довіряє. Сондланд був політичним призначенцем, а не кар'єрним дипломатом. Немає сенсу мати призначенця, якому президент більлше не довіряє", - твітує сенатор.





Між тим син президента США Дональд Трамп-молодший у п'ятницю ввечір жартома подякував лідеру розслідування щодо імпічменту у Палаті представників конгресмену Адаму Шиффу. За словами Трампа молодшого, "якби не фантастичні розслідувальні навички [Шиффа ], Дональду Трампу було би складніше знайти, кого необхідно звільнити. Дякую, Адаме!", - твітує син президента США.



У Демократичній партії США новини про звільнення свідків у справі щодо імпічменту зустріли осудом. "Помста є характерною для ватажків мафії та диктаторів. Це сумний день для демократичних стримувань і противаг", - твітує сенатор-демократ Мартін Хайнріх, коментуючи звільнення Гордона Сондланда.