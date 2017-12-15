Трамп про лотерею Green Card: "До США потрапляють найгірші з гірших"

Конгрес США має покінчити із Диверсифікаціною візовою лотереєю відомою, як "зелена картка" та припинити ланцюгову міграцію до Америки. До цього президент США Дональд Трамп закликав у п'ятницю у ході виступу перед випускниками Академії Федерального бюро розслідування.

Ми отримуємо найгірших, хто є у цих країнах - вони опиняються у лототроні, а вже звідти - витягується найгірший з усіх. І от ця людина і чує: "Вітаємо! Ти відправляєшся до Сполучених Штатів

Щороку десятки тисяч українців подають на "зелену картку". За даними Держдепу, у 2014-му році шість тисяч українців отримали заповітний статус, а у 2016-му - 4 679.

Останні репліки президента були прив'язані до нещодавніх терактів у Нью-Йорку, виконавці яких, як повідомлялось, потрапили до США в одному випадку за Диверсифікаційною візовою лотерею, а в іншому - як близький родич людини, яка попередньо іммігрувала до Америки та отримала статус громадянина, або резидента.

"Як ми пересвідчились в останній час, перед США постають надзвичайно серйозні виклики. Терористи завдали ударів на вулицях та у підземці Нью-Йорка двічі за останні місяці. В обох випадках вони прибули до країни, скориставшись нашою неефективною імміграційною системою, яку ми зараз стрімко виправляємо. Один прибув через ланцюгову міграцію (як член родини американського громадянина - прим. ГА)", а інший за допомогою Диверсифікаційної візової лотереї", - заявив президент США.

Акаєд Улла, виконавець нещодавнього вибуху на Мангеттені у Нью-Йорку - володар "зеленої картки" і прибув з Бангладеш до США у 2011-му році - з батьками та 3, чи 4-ма братами та сестрами - після того, як його тітка та дядько виступили спонсорами для родини.

Ми закликаємо Конгрес покінчити із ланцюговою міграцією до США та Диверсифікаційною візовою лотереєю та замінити її системою імміграції, яка надаватиме преференції особам, які мають необхідні США навички та кваліфікації

Сайфулло Саіпов, підозрюваний у вбивстві вісьмох осіб на вулицях Нью-Йорка у жовтні, прибув до США у 2010-му році з Узбекистану, отримавши дозвіл на постійне проживання у США за результатами Диверсифікаційної візової лотереї.

"Уявіть себе є лотерея, щоб опинитись у США. Людей обирають за результатами лотереї. Думаєте, з інших країн до нас потрапляють найкращі? Ні! Ну що це за система? Люди прибувають, вигравши у лотерею", - обурився президент США у ході виступу перед випускниками правоохоронної академії.

"Ми отримуємо найгірших, хто є у цих країнах - вони опиняються у лототроні, а вже звідти - витягується найгірший з усіх. І от ця людина і чує: "Вітаємо! Ти відправляєшся до Сполучених Штатів", - змалював процес отримання дозволу на проживання за результатами Диверсифікаційної візової лотереї Трамп. Слова президента присутні зустріли сміхом.

"Ми закликаємо Конгрес покінчити із ланцюговою міграцією до США та Диверсифікаційною візовою лотереєю та замінити її системою імміграції, яка надаватиме преференції особам, які мають необхідні США навички та кваліфікації", - підкреслив президен США.

За своєю суттю, Диверсифікаційна візова лотерея уряду США була розроблена, щоб урізноманітнити потік іммігрантів у США з країн із нижчим рівнем еміграції до Америки. Країна, яка відправляє понад 50 тисяч іммігрантів у Сполучені Штати протягом попередніх п’яти років, усувається зі списку учасників.

Перемога в лотереї не означає автоматичного отримання «зеленої картки». Як переможець, ви стаєте претендентом на диверсифікаційну імміграційну візу США, для отримання якої потрібно здійснити декілька кроків, найважливішим із яких є проходження співбесіди в американському консульстві. Не всі з відібраних претендентів отримають візи. Якщо вам дадуть цю візу, то тільки після приїзду до США ви отримаєте посвідчення постійного мешканця, яке в народі називають «зеленою карткою». ​

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