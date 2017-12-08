"Якщо справа проти Саакашвілі розвалиться, влада втратить довіру і українців і світу" - перші коментарі про арешт на Заході

Якщо справа проти екс-президента Грузії, опозиційного українського політика Саакашвілі розвалиться, влада України втратить довіру і всередині країни і за кордоном, а на країну чекатимуть дочасні вибори. Про це у коментарі Українській службі "Голосу Америки" заявив Адріан Каратницький, експерт аналітичного центру Atlantic Council (Вашингтон, США).

Якщо висунуті проти Саакашвілі звинувачення правдиві, це означатиме сумне завершення стрімкої кар'єри Міхеїла Саакашвілі

"Якщо висунуті проти Саакашвілі звинувачення правдиві, це означатиме сумне завершення стрімкої кар'єри Міхеїла Саакашвілі. Якщо ж справа розвалиться, це прискорить проведення нових парламентських виборів, оскільки чинна влада втратить довіру і всередині країни і за кордоном. Лише про одне можна говорити точно - Саакашвілі винен у тому, що уник арешту. Це незначний злочин, але суспільство, яке прагне до верховенства права не може його ігнорувати", - заявив Каратницький у коментарів "Голосу Америки".

Правоохоронці затримали лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі ввечері 8 грудня. Раніше його було оголошено у розшук.

Якщо ж справа розвалиться, це прискорить проведення нових парламентських виборів, оскільки чинна валад втратить довіру і всередині країни і за кордоном

Як повідомляв УНІАН, ГПУ оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, йому інкримінують замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Затримання прокоментувала і Ганна Тобурн, дослідник аналітичного центру Hudson Institute (Вашингтон, США).

"Саакашвілі очевидно є подражником для уряду напередодні виборів. Але, якщо звинувачення проти нього є несерйозними, політичномотивованими та нечіткими, уряд ризикує осоромитись так само, як і уряд Януковича із політичним ув'язненням Тимошенко", - відзначила Тобурн на своїй сторінці у Twitter.

"Замість боротися зі злочинністю та корупцією, Луценко бореться з активістами-антикорупціонерами та посадовцями-антикорупціонерами. Сумно!", - твітує економіст Андерс Аслунд.

Михайло Боцюрків (Michael Bociurkiw), аналітик-міжнародник, колишній речник ОБСЄ, у коментарі "Голосу Америки" відзначив, що попри те, що Саакашвілі є "дискредитованим", саме його риторика може стати "сірником, який розпалить готові до спалаху емоції пересічних українців, які втомились від провалів у боротьбі із корупцією та очікувань реформ".

Якщо звинувачення проти нього є несерйозними, політичномотивованими та нечіткими, уряд ризикує осоромитись так само, як і уряд Януковича із політичним ув'язненням Тимошенко

"З огляду на крайні заходи, які мали місце протягом тижня, що минув - схоже, що Україна наблизилась до небезпечного поворотного пункту. Перемоги та радість Майдану затьмарені потужними, корумпованими силами, а Порошенко виявив слабкість. Тепер для багатьох він більше не радикал, який обіцяв проведення реформ, а член давоської еліти та фігурант "Панамських" та "Райських" паперів", - розкритикував Порошенка Боцюрків.

"Надзвичайний запас доброзичливості щодо України з боку Західних союзників вичерпано непрофесіоналізмом, жадібністю та міжусобицями еліти. Стежте за тим, що відбувається. Риторика дискредитованого екс-президента Грузії стане сірником, який розпалить готові до спалаху емоції пересічних українців, які втомились від провалів у боротьбі із корупцією та очікувань реформ", - вважає експерт.

Його арешт сьогодні лише розпалить полум'я незадоволення

"Його арешт сьогодні лише розпалить полум'я незадоволення. Дійсно - настав час Заходу зайняти приципову позицію щодо президента Петра Порошенка, голови уряду та інших осіб, які мають змогу повернути Україну на вірний курс. Вони повинні усвідомити, що час не на їхньому боці і що чимало молодих українців голосують "ногами" і просто покидають країну", - відзначив Боцюрків.

Коментатори на Заході звернули увагу і на суто технічний аспект затримання, а саме - необхідність символічного "реваншу" для українських силовиків, які вже багато разів не могли стати на заваді Саакашвілі та його прихильникам.

"Хоча сага Саакашвілі лише починається, для українських правоохоронців не було нічого важливішого, ніж довести власну компетентність після першої провальної спроби затримання", - твітує політолог Ендрю Боуен.

"Саакашвілі не користується підтримкою в Україні, але цирк триватиме довго. #babymaidan ", - прокоментував затримання Саакашвілі Балаш Ярабік, аналітик Carnegie Endowment for International Peace.

Ситуацію коментують і західні журналісти.

"Я не друг "Міші Гевари", мандрівного революціонера-професіонала. Але я думаю, що проблема почалась, коли Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства лише через те, що він відкрито критикував кричущу корупцію навколо президента", - твітує Конрад Шуллер, журналіст видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

З українським рівнем правосуддя, ми ніколи не дізнаємося, чи винен Саакашвілі, чи ні. Але, президенте Порошенко, ми знаємо одне: довгий занепад вашого попередника Януковича почався з сумнівних арештів

"З українським рівнем правосуддя, ми ніколи не дізнаємося, чи винен Саакашвілі, чи ні. Але, президенте Порошенко, ми знаємо одне: довгий занепад вашого попередника Януковича почався з сумнівних арештів", - також відзначив Шуллер.

На момент написання матеріалу Саакашвілі утримувався у ізоляторі тичасового тримання на Аскольдовому провулку у Києві. Стало відомо також, що Міхеіла Саакашвілі затримали у Солом’янському районі Києва.

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