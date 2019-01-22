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США
Чому держслужбовці у США, яким не платять зарплату, не страйкують? Відео
2 годин тому
Тетяна Ворожко
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32-й день часткового закриття уряду
Чому держслужбовці у США, яким не платять зарплату, не страйкують? Відео
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