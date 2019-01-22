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США

Чому держслужбовці у США, яким не платять зарплату, не страйкують? Відео

Чому держслужбовці у США, яким не платять зарплату, не страйкують? Відео
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32-й день часткового закриття уряду

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У Конгресі США опрацьовують одразу кілька ініціатив, які можуть зупинити урядовий "шатдаун".

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