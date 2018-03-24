Трамп планує видворити російських дипломатів через спробу вбивства колишнього російського шпигуна у Великобританії

Президент Дональд Трамп готується видворити десятки російських дипломатів зі США у відповідь на отруєння колишнього російського шпигуна у Великобританії, заявили в суботу два посадовці, ознайомлені з цією справою.

Трамп погодився з рекомендацією радників, і видворення, ймовірно, будуть оголошені в понеділок, заявили люди, хоча вони застерегли, що рішення Трампа може бути неостаточним. Трамп готовий діяти, але хоче бути впевненим, що європейські союзники робитимуть подібні кроки проти Росії, перш ніж це самому зробити.

США вважають дипломатів незареєстрованими шпигунами, які проводять розвідувальну діяльність під виглядом співробітників посольства, сказала одна з цих осіб. Дії Трампа послідували б за подібним кроком прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей, яка наказала 23 росіянам, які, за її словами, були шпигунами, залишити Великобританію в зв’язку з отруєнням колишнього російського агента та його доньки.

Радники дійшли рекомендацій щодо відповіді Сполучених Штатів на атаку в Британії на засіданні Ради національної безпеки в середу та відпрацювали пропозиції в п'ятницю. Трамп обговорив питання в п'ятницю з послом США в Росії Джоном Гантсменом, міністром фінансів Стівеном Мнучиним, міністром торгівлі Вілбуром Россом, генеральним прокурором Джеффом Сешнсом, міністром оборони Джеймсом Маттісом, директором національної розвідки Деном Коутсом, радником із питань національної безпеки Макмастером, який звільняється, та іншими, повідомили джерела, які побажали зберегти свою анонімність.

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