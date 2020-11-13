Трамп заборонив інвестиції до китайських компаній, пов'язаних з військовими

Адміністрація Дональда Трампа повідомила про указ, який забороняє американські інвестиції в китайські фірми, які належать китайським військовим або перебувають під їх контролем.

"Новий фінансовий удар по Китаю", - пише корепондент CBS News у Білому домі Марк Ноллер,- "Мета указу перекрити доступ до капіталу із США, який дозволив би Китаю розширити та модернізувати її військо, розвідку та інші безпекові операції".

Указ торкнеться деяких з найбільших компаній Китаю, включно з телекомунікаційними компаніями China Telecom та China Mobile, а також виробником устаткування для відеоспостереження Hikvision.

Указ забороняє американським інвестиційним фірмам, пенсійним фондам та іншим компаніям купувати і продавати акції 31 китайської компанії. Раніше цього року Міністерство оборони заявило, що ці компанії пов'язані з китайськими збройними силами.

Як повідомляє американський канал CNN, у міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що уряд США "злісно очорнив" законну співпрацю між військовими Китаю та цивільними компаніями та "безпричинно придушив китайські компанії".

"Цей крок не лише серйозно зашкодить законним інтересам китайських компаній, але також зашкодить інтересам інвесторів у різних країнах, включно із США", - наводить слова речниці уряду Китаю канал Сі-Ен-Ен.

З 11 січня інвесторам з США заборонено проводити будь-які операції з цінними паперами цих компаній. Указ також забороняє американцям купувати і продавати цінні папери китайських компаній, внесені до цього переліку.

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