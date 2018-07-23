Трамп застерігає іранського президента - ”ніколи не погрожувати Сполученим Штатам”

Президент США Дональд Трамп у дописі у Twitter застеріг іранського президента Гассана Ругані, щоб той “ніколи не погрожував Сполученим Штатам”, невдовзі по тому як американський державний секретар Майк Помпео виступив з критичною промовою на адресу іранського керівництва.

“Іранському президентові Ругані: Ніколи більше не погрожуйте Сполученим Штатам, інакше ви зазнаєте таких наслідків, яких ви мало зазнавали будь-коли в історії. Ми вже не та країна, яка буде терпіти ваші божевільні слова про насильство і смерть. Остерігайтеся!” - написав Трамп, використовуючи у тексті лише великі літери, у неділю.

Вважають, що президент реагував на повідомлення того дня, у яких цитували попередження Ругані на адресу Трампа: “ не грайтеся з хвостом лева, бо ви за це лише пошкодуєте”.

“Америка повинна добре розуміти, що мир з Іраном є миром над усіма, а війна з іраном - це війна над усіма війнами”, - сказав Ругані.

Помпео, виступаючи у Президентській бібліотеці Рональда Рейгана у Каліфорнії, сказав, що влада Ірану стала жахом для іранського народу.

Глава американської дипломатії сказав, що США не бояться тиснути на верхівку іранського уряду і закликав союзників США долучитися до фінансового тиску на Тегеран.

“Це особливо стосується наши союзників на Близькому Сході та у Європі, і самого народу який упродовж десятиріч тероризований жорстоким режимом”, - сказав Помпео.

Він наголосив, що адміністрація Трампа не мовчатиме про, як він висловився, багато злочинів іранського уряду, а також про те, як верхівка змарнувала багатство народу на тероризм, крадіжки та намагання поширити ісламську революцію на інші країни.

Помпео сказав, що іранська економіка працює добре, але лише для еліти, звинувачуючи аятолл та чільних посадовців у набиванні кишень мільярдами доларів у той час як третина іранців живе у злиднях.

“Судячи з їхніх багатств, можна сказати, що вони більше переймаються статками, а нерелігією”, - сказав він. “Ці лицемірні святі люди вигадали різні шахрайські схеми, щоб стати найбагатшими людьми на Землі у той час, як їхній народ потерпає”.

Держсекретар також оголосив, що уряд Сполучених Штатів фінансує новий цілодобовий канал телерадіомовлення та інформаційні канали в соціальних медіа, щоб допомогти іранцям обійти інтернетну цензуру.

Він сказав, що завдання США полягає у тому, щоб іранці в Ірані могли користуватися такими ж можливостями у житті як іранці, що живуть у Сполучених Штатах.