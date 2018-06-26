Роугані: Іран перебуває у стані економічної війни із Сполученими Штатами

Президент Ірану Гассан Роугані заявив у вівторок, що його країна перебуває у стані економічної війни із США. День раніше протестувальники, незадоволені станом економіки, мали сутички з поліцією перед парламентом.

У телевізійній промові Роугані звинуватив Сполучені Штати у відповідальності за проблеми Ірану і заявив, що Сполучені Штати намагаються завдати удару країні «шляхом економічної війни».

«Сполучені Штати не можуть подолати нашу країну, наші вороги не можуть поставити нас на коліна», сказав він.

Роугані зробив таку заяву після того, як протестувальники, незадоволені з приводу занепадаючої економіки, мали сутичку з поліцією перед будинком парламенту. Це була перша така сутичка з часу подібних протестів, які пройшли країною на початку цього року, повідомляє Associated Press.

Демонстрація була ознакою занепокоєння в результаті рішення президента Трампа про вихід Сполучених Штатів з багатосторонньої міжнародної ядерної угоди і відновленння санкцій проти Тегерана.

Поки що неясно, хто очолював протести в понеділок. Іранські напівофіційні інформаційні агентства новин Farsi, ISNA і Tasnim охарактеризували протести як реакцію після того, як на чорному ринку курс ріала впав до 90 тисяч за одного долара, незважаючи на спроби уряду контролювати обмінний курс валюти.

На відеозаписах, поміщених у соціальних мережах, протестувальники гнівно реагують на відмову продавців закрити крамниці.

Через деякий час, за два кілометри від Великого базару, сталася сутичка протестувальників з поліцією неподалік парламенту. За повідомленням напівофіційного інформаційного агентства ISNA, органи влади затримали багато із протестувальників.

Прокурор Аббас Джафарі Долатабаді заявив, що «головні провокатори» , які планували протест і погрожували продавцям, що закриють їхні крамниці, були арештовані. Він не подав даних про про кількість затриманих осіб. Проте він не подав кількості затриманих осіб.

Водночас агентство ISNA повідомило, що спікер парламенту Алі Лариджані заявив у вівторок, що адміністрація Роугані не зробила досить для полагодження економічних проблем країни.

Як пише Associated Press, наприкінці минулого року подібні протести, викликані економічними негараздами, пройшли Іраном, поширюючись на приблизно 75 міст країни. Це були найбільші протести в країні від часу спірних президентських виборів у 2009 році. У протестах наприкінці грудня і на початку січня загинуло щонайменше 25 людей і близько п’яти тисяч були арештовані.

Іран також оприлюднив список із 15 вимог для покращення відносин із Сполученими Штатами, включно із поверненням США до ядерної угоди від 2015 року. Це відповідь на подібний список вимог, з якими минулого місяця виступили Сполучені Штати.

У травні державний секретар США Майк Помпео закликав до до великої зміни в іранських збройних силах і регіональній політиці Ірану, погрожуючи водночас «найбільшими в історії санкціями». США вийшли з міжнародної ядерної угоди на початку травня.

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