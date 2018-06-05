Нетаньягу: дії Ірану на Близькому Сході загрожують Європі новою хвилею біженців

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу мав зустріч у вівторок в Парижі з французькими лідерами, щоб переконати їх переглянути міжнародну ядерну угоду з Іраном.

Ненаньягу розпочав триденні відвідини Європи в понеділок у Німеччині, де попередив канцлера Анґелу Меркель, що втручання Ірану у справи Близького Сходу може викликати нову хвилю біженців до Європи.

На спільній прес-конференції з Меркель ізраїльський керівник сказав, що Тегеран хоче провести релігійну кампанію в переважно сунітській Сирії – вживаючи шиїтську міліцію – під своїм контролем, щоб навернути мусульман сунітів.

«Це викличе ще одну релігійну війну – цим разом релігійну війну в Сирії, в результаті якої буде багато - багато біженців. І вам відомо, звідки вони прибудуть», сказав він.

Меркель заявила, що вона погоджується з тим, що діяльність Ірану на Близькому Сході викликає занепокоєння, але захищала ядерну угоду як спосіб обмеження ядерні та регіональні амбіції Тегерана. Європейці та Ізраїль, сказала вона, «об’єднані у тому, що Іран ніколи не може мати ядерної зброї». Вона також сказала, що підтримує право Ізраїлю на безпеку і що вона говорить це Ірану весь час.

У вівторок Нетаньягу матиме зустріч з президентом Еммануелем Макроном, а в середу з прем’єр-міністром Великобританії Терезою Мей.

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