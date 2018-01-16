Трамп ніколи не палив, не вживав алкоголю, "міг би дожити до 200 років" - офіційний лікар Білого дому

Президент США Дональд Трамп перебуває у відмінному фізичному стані і буде здатен повноцінно працювати протягом усього президентського терміну. Про це в ході прес-конференції у Білому домі заявив офіційний лікар президента Ронні Джексон.

Дональд Трамп спить у середньому по 5 годин на добу

Зокрема стан серцево-судинної системи президента лікар назвав "відмінним". За словами лікаря президента США, Дональд Трамп спить у середньому по 5 годин на добу.

При цьому лікар відзначив, що Трампу варто втратити порядка 5 кілограмів протягом року. Ріст президента США складає, як повідомив лікар, 190.5 сантиметрів, а вага - 108 кілограмів.

Джексон також наголосив, що він особисто був вражений фізичною витривалістю президента США, свідком якої став під час закордонних подорожей разом із Трампом. За словами лікаря, Трамп був найменш втомленим з усіх членів делегації під час робочих днів, які тривали до 18 годин.

Лікар звернув увагу на те, що президент США ніколи протягом життя не палив і не вживав алкоголю і цим завдячує відмінному стану серцево-судинної системи.

Якби він харчувався правильно та робив вправи протягом останніх 20 років, я би сказав, що він має шанс дожити до 200 років

Президент США щодня вживає препарат для зменшення рівня холестерину у крові, аспірин, засіб від облисіння та мультивітамін.

Ронні Джексон відзначив, що щодня по кілька разів спілкується з президентом і не спостерігає жодних ознак проблем зі здоров'ям. Відповідаючи на питання журналістів, лікар також наголосив, що не бачить у президента жодних ознак проблем із психічним здоров'ям, пізнавальною функцією і т.п.

При цьому лікар заявив, що порадив президенту США комбінацію фізичних вправ та дієти для втрати деякої зайвої ваги.

"Президент з більшим ентузіазмом поставився до пропозиції щодо дієти, ніж до думки про фізичні вправи, але ми будемо робити і перше і друге", - сказав Джексон.

Він також відзначив, що президент США не робить жодних фізичних вправ на щоденній основі. Відповідаючи на запитання журналістів, Джексон також відзначив, що прекрасним здоров'ям президент завдячує своїм генам.

"Якби він харчувався правильно та робив вправи протягом останніх 20 років, я б сказав, що він має шанс дожити до 200 років", - пожартував лікар президента США.

Ронні Джексон також працював із попередніми президентами США.

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