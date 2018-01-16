Пентагон планує два нові види ядерних озброєнь - ЗМІ

США запланували розробку двох нових видів ядерних озброєнь. Про це повідомляє видання The Hill, з посиланням на матеріал у The Wall Street Journal.

Ядерна боєголовка малої потужності буде використовуватись на ракеті Trident, яка розміщується на американських підводних човнах.

Повідомляється також, що Пентагон планує розробку спорядженої ядерним зарядом керованої ракети морського базування.

Рекомендації щодо цих озброєнь містяться у Перегляді структури ядерних сил (Nuclear Posture Review - прим. ГА) Пентагону, який минулого року замовив президент США Дональд Трамп.

Повідомляєься, що плани створення нових видів ядерних озброєнь є відповіддю на зростання військової загроз з боку Росії та Китаю, які, на думку Пентагону, наближаються до внесення використання ядерної зброї до своїх військових стратегій.

"Хоча США продовжили скорочувати кількість та потужність ядерних озброєнь, інші, включно із Росією та Китаєм, рушили у протилежному напрямку", - наводить видання витримки із попереднього варіанту Перегляду структури ядерних сил.

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