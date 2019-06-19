Трамп зібрав рекордні 25 мільйонів доларів за першу добу передвиборчої кампанії

Голова Республіканського національного комітету Ронна Ромні Мак-Деніел заявила у Twitter в середу, що президент Трамп зібрав майже 25 мільйонів доларів для своєї передвиборної кампанії за менш ніж добу.

Це повідомлення з’явилося через кілька годин після того, як Дональд Трамп офіційно розпочав кампанію в Орландо, Флорида.

Для порівняння, демократ Джо Байден зібрав 6,3 мільйона доларів за перші 24 години після оголошення себе кандидатом на вибори 2020 року, інший демократ Берні Сандерс – 5,9 мільйона.

Трамп активно збирав кошти ще до офіційного початку кампанії, починаючи з минулого року, інформує видання The Washington Post. За повідомленням телеканалу Fox News, до з’їзду у Флориді в кампанії Трампа було на руках 40 мільйонів доларів, а разом із коштами, зібраними Республіканським національним комітетом, – більше 80 мільйонів доларів.

У день запуску кампанії прихильників президента закликали пожертвувати гроші онлайн через текстові повідомлення й електронні листи, пише видання.

Дивіться також: Дональд Трамп розпочав виборчу кампанію