Трампа критикує його партія через торговельну політику

Республіканці та консерватори починають критикувати рішення президента Дональда Трампа щодо введення нових митних тарифів, стверджуючи, що такі дії зашкодять економіці США і американським працівникам. Така позиція республіканців значно відрізняється від позиції їх партійного лідера, пише BusinessInsider.

"Дивний протекціонізм 18-го сторіччя, немов домкратом, підніме ціни для американський сімей – і спровокує відплату від інших країн", - заявив сенатор-республіканець Бен Сасс. "Не сумнівайтесь: якщо президент йтиме цим шляхом, це вб’є американські робочі місця – це, зрештою, робить кожна торгова війна. Багато втрат", - додав він.

Сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем намагався переконати президента змінити свою думку. “Стосовно торгівлі, Ви правильно визначили проблему, що демпінг сталі Китаєм в світі руйнує американське виробництво сталі, - звернувся Ґрем до Трампа під час свого виступу на каналі CBS. - Ваше рішення відпускає Китай з гачка. Воно лише зашкодить американським споживачам і нашим союзникам. Будь-ласка, змініть своє рішення".

Спікер Палати представників США Пол Раян також зазначив, що він хотів би, щоб Трамп "пошукав інші підходи" з питання торгівлі.

Радник Білого дому з питань торгівлі Пітер Наварро заявив у неділю, що президент Дональд Трамп не планує робити жодних винятків для будь-яких країн в питанні про підвищення мит на імпорт сталі та алюмінію. Наварро заявив CNN, що остаточні деталі оголошеного 25-відсоткового мита на імпортну сталь і 10-відсоткового мита на алюміній повинні бути узгоджені не пізніше, ніж через 10 днів.

Рішення Трампа ввести нові мита на ключові метали викликало широке засудження з боку бізнес-орієнтованих республіканських законодавців в США, а також ключових торговельних партнерів - Канади і ЄС. Однак Наварро заявив, що мита необхідні "для захисту національної безпеки і економічної безпеки, в широкому сенсі слова". Він не погодився із занепокоєнням представників Міноборони, які висловилися за вибіркове підвищення мит, спрямоване проти конкретних країн замість їх підвищення незалежно від країни-продавця.

За словами Наварро, Трамп "прислухається до всіх сторін і приймає жорсткі рішення". "Думаю, це правильне рішення", - додав він. Радник Білого дому вважає, що підвищувати мита проти окремих країн і робити виключення для інших - значить вступати на "слизьку доріжку". Наварро заявив, що США хочуть донести до світу просте послання: "Ми більше не будемо з цим миритися. Ми не отримуємо хороших результатів".

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