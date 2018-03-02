Трамп захищає запропоновані імпортні тарифи, кажучи, що «торговельні війни корисні»

Президент Дональд Трамп захищає свою погрозу накласти тарифи на імпортну сталь і алюміній, кажучи, що можливий торговельний конфлікт може бути корисним для Сполучених Штатів.

«Коли країна (США) втрачає мільярди доларів на торгівлі із дослівно кожною країною, з якою веде бізнес, торговельні війни корисні та їх легко виграти», заявив президент на сторінці у Twitter.

Плановані Трампом тарифи, про які повідомлено день раніше, викликали занепокоєння з приводу можливості торговельної війни. Деякі світові лідери вже погрожують відплатними заходами. Це також викликало різкий спад курсу цінних паперів на міжнародних біржах. Зокрема занепокоєні продуценти автомобілів, які побоюються, що це може мати вплив на їх ціни.

Представник японського уряду заявив «Голос у Америки», що Токіо «кілька разів намагалося висловити занепокоєння американському уряду, але відмовилося коментувати далі щодо поточних дискусій з Вашингтоном.

«Ми обізнані із заявою президента, ми розуміємо, що офіційного рішення ще не зроблено, сказав японський представник. – Якщо Сполучені Штати запровадять в життя будь-які заходи, ми розраховуємо на те, що вони будуть згідні з нормами СОТ».

Китай у п’ятницю висловив «серйозне занепокоєння» з приводу нової торговельної політики США.

А президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер осудив торговельний план Трампа як «очевидне втручання для захисту американської внутрішньої політики. Він також сказав, що Європейський Союз вдасться до відплатних заходів, якщо Трамп запровадить свій план.

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