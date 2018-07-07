Трамп "розніс" Меркель за "Північий потік-2"

Дональд Трамп планує вимагати у країн-членів НАТО збільшувати видатки на оборону у відповідності до забов'язань підтверджених на саміті НАТО у Вельсі у 2014-му році. Про це президент США заявив, виступаючи у штаті Монтана 5-го липня.

Я скажу НАТО: "Ви повинні почати платити по рахунках". США не будуть за все платити

"Я скажу НАТО: "Ви повинні почати платити по рахунках". США не будуть за все платити", - сказав серед іншого Трамп.

Саміт НАТО відбудеться у Брюсселі 11-го та 12-го липня.

Жорсткі заяви президента США адресовані країнам-союзникам по НАТО викликають критику у ЗМІ, які протиставляють непоступливість Трампа у відносинах із країнами Заходу по окремих питаннях - його іноді миролюбним висловлюванням на адресу Володимира Путіна (з ним президент США зустрінеться 16-го липня у Гельсінкі) та Кім Чен Ина.

Ми платимо від 70 до 90 відсотків суми необхідної для захисту Європи і це нормально. Вони ж вбивають нас у торгівлі, вбивають нас в інших речах. Вони унеможливили нам ведення бізнесу у Європі

Виступаючи у Монані Дональд Трамп заявив, що США із власної кишені фінансують безпеку Європейських країн, які не відповідають Америці взаємністю та вдячністю у інших галузях співпраці, наприклад, у сфері торгівлі і т.п.

"Ми платимо від 70 до 90 відсотків суми необхідної для захисту Європи і це нормально. Звісно ж вони вбивають на у торгівлі (йдетья про європейські тарифи на імпорт товарів із США - прим. ГА), вбивають нас в інших речах. Вони унеможливили нам ведення бізнесу у Європі. Натомість самі вони продають у США "Мерседеси" та "БМВ". У нас торговий дефіцит з ЄС у 151 мільярд доларів. І до цього всього вони вбивають нас (у питанні видатків на) НАТО", - сказав Дональд Трамп.

За даними Bloomberg, лише кілька членів НАТО із 29-ти - США, Велика Британія, Греція та Естонія - виконують забов'язання витрачати на оборону 2% ВВП. Оборонний бюджет Польщі складає 1.99% ВВП.

При цьому у середньому витрати країн на оборону зараз складають 2.42% ВВП.

Тенденція до зростання триває вже другий рік поспіль на тлі жорстких закликів президента США до країн НАТО збільшити видатки на оборону. Раніше про недостатній рівень інвестицій країн НАТО у власне безпеку заявляв Барак Обама.

Виступаючи у штаті Монтана, президент Трамп також розкритикував Німеччину та Ангелу Меркель за недостатні витрати на оборону та політику країни щодо газогону "Північний потік-2", в якому США вбачають інструмент впливу Росії на Європу. У самій Німеччині газогін називають суто економічним проектом.

Пожадливість Німеччини у питанні витрат на власну оборону (за це на думку Трампа платить Америка - прим. ГА) контрастує із її готовністю витратити мільядри на побудову "Північного потоку-2

"Вони нас вбивають. Ми витрачаємо на оборону 4% величезного ВВП. Німеччина ж - найбільша країна ЄС - витрачає 1%. Всього один. Тому я сказав: "Ангело, знаєш, я тобі не даю гарантій, але ми захищаємо вас і захист, який ми надаємо, для вас важливіший, ніж для нас - бо я не знаю, як саме ми захищаємо себе виступаючи гарантом вашої безпеки", - заявив Трамп.

Президент США звернув увагу і на те, що буцімто пожадливість Німеччини у питанні витрат на власну оборону (за це на думку Трампа платить Америка - прим. ГА) контрастує із готовністю Німеччини витратити мільядри на побудову "Північного потоку-2".

"Вони укладають газову угоду, угоду про нафту та газ із Росією, в рамках якої вони заплатять мільярди і мільярди доларів Росії. Нормально? Тож вони хочуть, щоб ми захищали їх від Росії, а самі платять Росії мільярди доларів. Нам відведено роль дурників, які за все це платять", - заявив президент США.

Вони хочуть, щоб ми захищали їх від Росії, а самі платять Росії мільярди доларів. Нам відведено роль дурників, які за все це платять

Окремі вислови президента США ("подивимось" у відповідь про визнання анексії Криму, чи "Путін нормальний" у ході того ж виступу у Монтані) тлумачаться його критиками, як підтвердження його буцімто шанобливого ставлення до Володимира Путіна.

У США триває розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у політичні процеси у США. Раніше спецслужби США дійши висновку, що Росія на виборах президента 2016-го року сприяла Трампа, але відкритим лишається питання, чи координувались такі дії із командою самого Дональда Трампа.

Президент США неодноразово заявляв, що вірить у можливість побудувати приязні стосунки із Путіним, але у разі провалу своїх зусиль буде надзвичайно жорстким до Росії.

Тим не менш, нові і нові непродумані репліки Трампа примушують оглядачів сумніватись у його особистій відданості жорсткій політиці щодо Росії, яку реалізує його Адміністрація.

Дивіться також: Які існують правові методи тиску на Кремль? Інтерв’ю з Антоном Кориневичем