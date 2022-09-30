Співзасновник радіо, звинувачений в закликах до геноциду в Руанді, постав перед трибуналом ООН у Гаазі 

Перед судом трибуналу ООН у Гаазі у четвер постав один із останніх втікачів, звинувачених в пропаганді та фінансуванні геноциду в Руанді 1994 року.

За твердженням звинувачення, 87-річний Фелісьєн Кабуга, який переховувався від правосуддя у Франції, 28 років тому за допомогою свого радіо, що транслювало заклики до вбивства, допомагав і підбурював бойові загони до вбивства етнічних тутсі.

Під час геноциду в Руанді, у невеличкій 6-ти мільйонній центральноафриканській країні, було вбито близько 800 000 тутсі та поміркованих хуту. За деякими оцінками, до мільйона людей було винищено протягом лише 100 днів. Також під час геноциду масово ґвалтували жінок тутсі.

Перед початком процесу судді сказали, що Фелісьєн Кабуга відмовився бути присутнім, але постановили, що судовий розгляд буде продовжено.

Хто такий Фелісьєн Кабуга?

Колись один з найбагатших людей Руанди, який належав до еліти хуту, Фелісьєн Кабуга, був власником радіостанції, яка називала тутсі «тарганами», і як стверджує слідство, допомагало мобілізувати представників етнічної групи хуту на винищення тутсі.

Радіо, відоме під назвою Радіо тисячі пагорбів, Radio Television Libre des Mille Collines (RTLM), звинувачують у створенні того, що прокурори назвали «найпотужнішою зброєю для здійснення геноциду».

Також прокуратура каже, що Кабуга, який був одним із найбагатших і найвпливовіших людей Руанди, використовував свій статус для придбання зброї для вбивства ескадронам смерті. Основним знаряддям вбивства в Руанді були мачете.

Кабуга протягом десятиліть він був одним із найбільш розшукуваних утікачів у світі. Як повідомляють ЗМІ, його заарештували у Франції два роки тому, після того, як французькі слідчі стежили за дітьми Кабуги, щоб дізнатися, де він живе. Так з’ясували, що він живе у квартирі на третьому поверсі в паризькому передмісті Аньєр-сюр-Сен. Колишній мільйонер жив під фальшивим ім’ям, використовуючи паспорт іншої африканської країни, яку не називають у повідомленнях.

Процес, що розпочався через 28 років після здійснення геноциду, може тривати роками

Якщо Кабугу буде засуджено, йому загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення. Його адвокати раніше стверджували, що він був надто хворий, щоб постати перед судом, але судді та призначені судом лікарі не погоджувалися.

У звинуваченні говориться, що його звинувачують у «геноциді, прямому та публічному підбурюванні до геноциду, змові з метою вчинення геноциду та переслідуванні за політичними мотивами, винищенні та вбивстві як злочинах проти людяності, скоєних у Руанді в 1994 році».

До 2015 року Міжнародний кримінальний трибунал з Руанди працював у Танзанії. Він виніс вироки понад 60 провідним виконавцям геноциду. Решту справ перейняв трибунал в Гаазі, який розглядає справу Кабуги.

Очікується, що прокурори викличуть понад 50 свідків у судовому процесі, який може тривати протягом багатьох років.

Ті, хто пережив геноцид, закликали пришвидшити процес, побоюючись, що 87-літній підсудний може померти до винесення вироку.

У повідомленні використана інформація CNN, BBC, New York Times.