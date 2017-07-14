«Це – не антитерористичні навчання» - DFR про «Слов’янське братерство-2017»

«Це було щось інше, а не антитерористичні навчання», - дійшли висновку експерти програми США Digital Forensic Research Lab (DFR) після аналізу відкритих матеріалів про щорічні навчання Росії, Білорусі та Сербії «Слов’янське братерство», які пройшли з 6 по 14 червня на території Білорусі.

Навчання відбувались менш ніж за 10 км від польського кордону і 50 км від українського кордону, що створює певний контекст операції

За заявою Міністерства оборони Росії, ці навчання мали на меті відпрацювати взаємодію в боротьбі проти міжнародного тероризму, включаючи маневри батальйонів, авіаперевезення з використанням літака ІЛ-76, навчання контролю території, включаючи за сценаріями захоплення будівель терористами, захоплення заручників та евакуацію поранених.

Однак, DFR наводить підстави скептично ставитись до офіційно заявленої мети навчань:

Масштаб

Використані на навчаннях машини, наприклад БМД-2 – це десантні бойові машини, призначені для боротьби з добре оснащеною піхотою, або іншою броньованою технікою. Їх, як правило, не використовують в населених пунктах.

ЗУ-23 - спарені зенітні установки, встановлені на вантажівку Урал, мали означати, що «терористи» матимуть власні літаки.

Машини-амфібії, застосовані у навчаннях, зазвичай, використовуються для проникнення на територію супротивника з ефектом несподіваності. Така тактика в основному використовується на ворожій території, де потреба раптової атаки важким озброєнням є не частою.​

Тактика

Використання військових конвоїв є характерним для захисту чи захоплення великих територій, а не протидії нападам терористів.​

Повітряні перевезення також використовуються для посилення контингенту на ворожій території. Використання такої тактики під час навчань «Слов’янське братерство-2017» означає, що військові, які брали участь у маневрах, діятимуть поза лінією ворога, на територіях, куди наземні сили не матимуть доступу, зазначають експерти.

Під час навчань не було чітких ознак тренувань з операцій порятунку заручників, або операцій спецпідрозділів. Більшість підрозділів, задіяних в навчаннях, прибули з повітряно-десантних військ Росії, Білорусі та Сербії

Таким чином, доходять висновку експерти, «Слов’янське братерство-2017» є військовими навчаннями, а не контртерористичною операцією. Сценарій більше підходить для дій в Сирії, чи в Україні. Навчання відбувались менш ніж за 10 км від польського кордону і 50 км від українського кордону, що створює певний контекст операції.

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