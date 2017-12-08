Боти та тролі допомагають об'єднати росіян навколо Путіна проти рішення МОК

Кампанія в соціальних мережах з гештегом #NoRussiaNoGames почалася, як невелика акція проти виключення Росії з Олімпійських ігор, тепер перетворилась на масштабний протест, підтримуваний несправжніми акаунтами в Twitter та користувачами, які раніше були пов’язані з прокремлівськими кампаніями, зазначає видавництво Reuters.

Багато росіян, безперечно, засмучені через рішення Міжнародного олімпійського комітету заборонити російській команді грати в Південній Кореї на початку наступного року через "безпрецедентні порушення допінгових правил", зазначає видання.

Однак, ці настрої були посилені автоматизованими, чи напівавтоматизованими акаунтами в Twitter, відомими як "боти", або "тролі".

"Ми мали справу з невеликою, але справжньою кампанією, яка потім була перебільшена і посилена російською державною пропагандою, щоб склалося враження, що кампанія є величезною і є виявом збурення громадськості", - заявив Бен Німмо, експерт Лабораторії цифрових досліджень американського аналітичного центру Atlantic Council в коментарі Reuters.

Кампанія #NoRussiaNoGames розпочалась на російському сайті VK з посту школяра з Санкт-Петербурга, в якому він виступив проти пожиттєвої заборони на участь в Олімпійських іграх шести лижникам, через порушення правил з допінгу. Повідомлення містило відеозвернення від однієї з матерів спортсменів, яке набрало більше 150 тис. переглядів, зазначає видання.

На Twitter ця кампанія не була популярна. Німмо каже, що через лічені години після того, як було оголошено рішення МОК, тролі та боти змогли збільшити кількість твітів з 1500 до 9000.

Reuters звернув увагу на напівавтоматизований акаунт @ungestum, зареєстрований в Оренбурзі, і який надіслав 238 твітів, просуваючи кампанію. Ще один акаунт - @03_ppm, вислав більше 275 твітів за останні три дні.

Державні російські ЗМІ - RT, Sputnik, Звєзда – канал Міністерства оборони Росії повідомляли про значну популярність цієї кампанії.

В RT повідомили Reuters, що на їх репортажі не чинилось жодного впливу: "Масштабний вияв підтримки цьому гештегу та кампанії як всередині країни, так і за кордоном змусили не тільки нас, але і Вас відслідковувати цю історію".

Максим Додонов, заступник директора каналу Звєзда сказав: "цю кампанію підтримують мільйони росіян та тисячі справжніх користувачів в Інтернеті в нашій країні та за кордоном".

Один з акаунтів під назвою Оксана, який не видається автоматизованим, але підтримує і цю і попередні кремлівські кампанії відповів Retuers: "Я повністю підтримую Путіна ... Як ви не розумієте, що чим більший зовнішній тиск на Росію, тим більше ми об’єднуємось навколо нашого лідера".

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