Трамп погодився з початком приготувань до передачі влади, але поразки не визнав

Президент США Дональд Трамп погодився з потребою розпочати процес передачі влади майбутній адміністрації Джо Байдена.

Генеральна адміністрація (GSA), установа, яка опікується забезпеченням діяльності американського уряду, повідомила Байдену в офіційному листі у понеділок 23 листопада, що вважає його «очевидним переможцем» виборів і починає процес.

Голова Генеральної адміністрації Емілі Мерфі повідомила, що команда Байдена отримає з державного бюджету $6,3 мільйонів, а також приміщення та можливість задіювати державні служби.

Джо Байден тепер буде отримувати звіти служб безпеки США, готуючись до початку виконання президентських обов’язків після інавгурації 20 січня 2021 року.

Одразу після повідомлення Трамп написав увечері в Twitter, що Генеральна адміністрація повинна «зробити те, що потрібно».

Але президент при цьому також наполіг, що він і далі оскаржуватиме результати голосування, а також стверджував, що призначена ним Емілі Мерфі зазнала погроз.

Агентсво Associated Press, посилаючись на офіційні джерела повідомляє, що Емілі Мерфі схвалила рішення після того, як спроби Дональда Трампа оскаржити результати голосування у кількох штатах виявилися безрезультатними, і в понеділок офіційно перемогу Байдена затвердили у штаті Мічиган.

«Будь ласка, знайте, що я дійшла до свого рішення незалежно - на основі закону і наявних фактів. Я ніколи не зазнавала прямого чи непрямого тиску від представників виконавчої гілки влади включно з працівниками Білого дому або Генеральної адміністрації», - написала Емілі Мерфі в офіційному листі до Джо Байдена.

Ми далі будемо активно боротися, і я вірю, що ми переможемо!

Що каже Трамп?

Дональд Трамп досі не визнав своєї поразки на виборах 3 листопада, хоча попередні результати виборів з усіх штатів засвідчили, що Джо Байден отримує більше ніж мінімальну кількість голосів для затвердження на посаді президента.

У дописі Трампа у Twitter 23 листопада сказано:

«Я хочу подякувати Емілі Мерфі у Генеральній адміністрації за її непохитну відданість і вірність нашій країні. Її переслідували, погрожували й ображали, а я не хочу, щоб таке відбувалося з нею, з її сім'єю, та з працівниками Генеральної адміністрації. Наша справа потужно просувається. Ми далі будемо активно боротися, і я вірю, що ми переможемо! Попри це, в найкращих інтересах нашої країни я рекомендую, щоб Емілі та її команда робили те, що потрібно стосовно початкових протоколів і я розпорядився, щоб моя команда діяла так само».

Кількома годинами по тому Дональд Трамп поширив ще один допис, в якому наполіг, що згода на початок процесу передачі влади не означає припинення його намагань оскаржити результати виборів:

«Який стосунок має дозвіл Генеральній адміністрації розпочати попередню роботу з демократами до подальших позовів щодо виборів, які будуть найбільш корумпованими в американській політичній історії? Ми просуваємося вперед на повній швидкості. Ніколи не визнаємо фальшивих бюлетенів і “Домініон”».

Компанія Twitter позначила той допис Трампа застереженням: «Це твердження про фальсифікацію виборів оспорюється».

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