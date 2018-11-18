Президент США Дональд Трамп відвідав місцевості у Каліфорнії, що найбільше постраждали від лісових пожеж , - місто Парадайз на півночі та Малібу – на півдні штату.

Найгірша пожежа вирує на півночі від Сакраменто. Вогнеборцям вдалося взяти під контроль лише трохи більше половини площі пожежі. На цей момент стихія забрала життя 76-х осіб та зруйнувала майже десять тисяч домівок.Зниклими безвісти вважаються 1300 мешканців штату. Найбільше смертей - у місті Парадайз. Саме там і побував президент Трамп, щоби особисто ознайомитися із наслідками стихії. Він висловив своє співчуття родинам жертв, пообіцяв федеральну допомогу штату, подякував пожежникам і рятувальникам. Водночас президент закликав покращити роботу паркової служби, яка, за його словами, не правильно доглядає за лісами.

Ми такого ще не бачили, в Каліфорнії ми такого ще не бачили, - сказав президент.

"Я хочу , щоб у нас був чистий клімат. І в нас це буде. У нас будуть дуже-дуже безпечні ліси. Тому що ми не можемо мати з цим справу кожного року. У нас будуть безпечні ліси. І це вже відбувається. От поки ми говоримо", - заявив Трамп.

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