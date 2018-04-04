Трамп: «Ми не є у стані торговельної війни з Китаєм»

Президент Трамп зробив заяву про це на сторінці у Twitter через кілька годин після того, як Китай запровадив найновіший раунд митних тарифів на американські товари на суму 50 мільярдів доларів.

Він також звинуватив минулих американських президентів у «нерозсудливій» торговельній політиці, в результаті якої в минулих роках США програли у війні з Китаєм.

«Ми не є у стані торговельної війни з Китаєм, цю війну ми програли багато років тому в результаті глупоти або некомпетентності людей, які представляли Сполучені Штати. Тепер у нас є торговельний дефіцит на суму 500 мільярдів доларів у рік, і в результаті крадіжки інтелектуальної власності на ще 300 мільйонів. Ми не можемо дозволити, щоб це продовжувалось», написав Трамп.

В середу вранці уряд КНР повідомив про пакет тарифів на суму 50 мільярдів доларів на соєві боби, автомобілі, хімікати та інші товари.

Протягом останніх кількох днів Сполучені Штати наклали скеровані проти Китаю тарифи на китайські електронні вироби і меблі.

Як повідомляють міжнародні інформаційні агентства, адміністрація президента Трампа поставила крадіжку інтеклектувальної власності в центрі своїх антикитайських заходів, тоді як КНР обіцяла відплатні заходи проти всього імпорту із Сполучених Штатів.

У минулому Трамп відкидав попередження з боку лідерів ділових кіл і законодавців, що його дії можуть викликати торговельну війну, кажучи, що такий конфлікт «корисний і що його можна легко виграти».

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