Трамп відкидає, що пропонував щось негідне іноземному лідеру, а преса США згадує Зеленського

Президент США Дональд Трамп заперечує, що пропонував якомусь керівнику іноземної держави щось таке, що могло стати підставою для офіційної скарги.

Газети Washington Post та New York Times повідомляють, посилаючись на неназваних, але, як стверджується, поінформованих осіб, що у скарзі інформатора може йтися про Україну і президента Володимира Зеленського.

...Коли я розмовляю по телефону з іноземним керівником, я знаю, що це можуть чути багато людей з різних служб США, не кажучи вже про служби з тих інших країн.

У Білому домі в четвер відмовилися коментувати дану тему, але Дональд Трамп згадав про ті звинувачення у своїх дописах в Twitter, назвавши їх фальшивими новинами.

“Хіба може хтось бути таким дурним, щоб повірити, ніби я сказав би щось невідповідне іноземному лідеру у розмові, яку могли слухати багато сторонніх. Я в будь-якому випадку дію належним чином і лише на користь США!”, - написав президент.

Трамп, який неодноразово звинувачував представників американських служб розвідки у тому, що вони налаштовані проти нього, стверджує: “Майже кожного разу, коли я розмовляю по телефону з іноземним керівником, я знаю, що це можуть чути багато людей з різних служб США, не кажучи вже про служби з тих інших країн. Проблеми нема!”

Між адміністрацією Трампа та деякими провідними законодавцями у Конгресі спалахнула суперечка, в ході якої конгресмени вимагають знати більше, про що повідомив інформатор.

Скарга була подана на адресу генерального інспектора розвідки США Майкла Аткінсона 12 вересня.

Американські ЗМІ зауважують, що президенти Трамп і Зеленський мали телефонну розмову 25 липня.

В офіційному звіті української сторони про ту розмову зокрема сказано, що “Дональд Трамп висловив переконання, що оновлена українська влада зможе швидко покращити імідж України, завершити розслідування корупційних справ, які стримували взаємодію між Україною та США”.

Законодавці - демократи у Конгресі США розслідують припущення, що президент Трамп та його юрист Руді Джуліані намагалися тиснути на владу в Україні, щоб там розслідували колишнього американського віце-президента Джозефа Байдена та його сина Гантера Байдена, який був членом ради директорів української приватної газової компанії Бурісма.

Джо Байден зараз бере участь у президентській кампанії, змагаючись за право бути офіційним кандидатом від Демократичної партії.

Останні заперечення Трампа з’явилися в той час, як Комітет палати представників з питань розвідки провів тригодинне закрите засідання з Майклом Аткінсоном.

Адміністрація Трампа також відмовляється обговорювати повідомлення, що особа, яка подала скаргу, була працівником розвідки уповноваженим слухати телефонну розмову, або мала доступ до текстового викладу тієї розмови.

Аткінсон сказав законодавцям, що він не може ні підтвердити ні заперечити будь-яку інформацію щодо скарги, чи навіть сказати чи йдеться у ній про президента.

Але згідно з New York Times генеральний інспектор сказав, що у скарга стосується не одного, а низки випадків.

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