Тривала війна не заважає Україні та Росії торгувати – Newsweek

Москва вже чотири роки веде гібридну війну на сході України, в якій було вбито більше 10 300 українців, однак економічні зв’язки між двома країнами зміцнюються. Про це пише український кореспондент Daily Signal Нолан Пітерсон в статті “Попри тривалу війну один з одним, торгівля між Україною та Росією триває", що була передрукована в Newsweek.

Поставки російських товарів до продуктових магазинів Києва не припиняються, потяги все ще ходять з Києва до Москви, зазначає журналіст.

Минулого року бойові дії на сході України посилились, однак, двостороння торгівля між Росією та Україною, за даними НБУ, зросла приблизно на третину за період з січня по листопад. Імпорт з Росії до України зріс на 38,6%, а український експорт до країни, офіційно визнаної українським парламентом "країною-агресором", збільшився на 11,6 відсотка.

Складна мережа геополітичних та економічних інтересів поєднує дві пострадянські країни попри фактичну війну, зазначає видання.

"Ці торговельні тенденції одразу не зникають", - сказав Марсель Ван Герпен, директор голландського аналітичного центру Cicero Foundation в коментарі Daily Signal.

Ван Герпен критично оцінив пасивну позицію українського уряду з цього питання: "український уряд є пасивним, і, як видається, задоволений, що загальні обсяги торгівлі (з Росією) знизились протягом останнього року, а торгівля з ЄС зростає після підписання угоди про вільну торгівлю". "Однак, - заявляє Ван Герпен, - пасивність може бути небезпечною ... збільшення агресії на Донбасі має супроводжуватись, щонайменше, економічними санкціями".

Торгівля між Україною та Росією зросла приблизно на стільки ж, як і торгівля України з ЄС, згідно з даними Державного комітету статистики України.

"Мене не дивує зростання українсько-російської торгівлі", - заявив директор Центру зовнішньо-політичних досліджень Heritage Foundation Люк Коффі. “Війна триває вже четвертий рік, лінія фронту залишається стабільною і місцеві торговельні зв’язки між двома країнами, ймовірно, поновлюються", - зауважив дослідник.

Продовження відносин України та Росії є особливо болючим питанням для бойових ветеранів та військових, які проводять четверту зиму в окопах під російським артилерійським вогнем.

"Україна не мусить торгувати з агресором, навіть якщо це погано для економіки", - переконаний бойовий ветеран Михайло Притула, який провів рік на передовій на Донбасі.

Зі свого боку, виступаючи перед ЗМІ 11 січня, президент Росії Путін схвально відгукнувся про посилення торгівлі. "Це гарний знак, що у нас є фундаментальні можливості поновлення торгівлі", - наголосив він.

Все ж, через війну, Україна, хоч і повільно, але намагається зменшити зв’язки з Росією. Так, в грудні 2017 року, Київ оголосив, що постачання ядерного палива тепер здійснюється 50 на 50 Росією та американською компанією Westinghouse. Ще в 2015, 95% ядерного палива Україна отримувала з Росії, наголошує видання.

Після початку війни, Україна заборонила військовий експорт до Росії і тепер провідну позицію в імпорті українських товарів військового призначення займає Китай, який в 2016 році закупив військових товарів з України на 90 мільйонів доларів.

Нещодавно, літакобудівельне підприємство "Антонов" представило свій транспортний літак An-132D, вироблений без поставок частин з Росії.

А от в сфері енергетики, співпраця зростає. Після двох років без поставок російського газу, НАК "Нафтогаз" оголосив про плани розблокувати поставки від "Газпрому" через вигідну ціну, запропоновану цією компанією. Зростає також і транзит російського газу через Україну. А в грудні Україна зняла санкції з російського постачальника вугілля "Южтранс", одного з найбільших постачальників антрациту до України.

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