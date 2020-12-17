Трамп заявив про непричетність до можливого судового переслідування Гантера Байдена - CNN повідомляють, що він добивається цього

Впливовий сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що підтримує ідею призначення спеціального прокурора для розслідування щодо Гантера Байдена

Президент Дональд Трамп заявив у четвер, що не має жодного відношення до розслідування щодо сина новообраного президента Джо Байдена, Гантера, який раніше повідомив, що федеральна прокуратура в Делавері перевіряє його податкові справи.

У грудні 2019 Палата представників представила Трампа до імпічменту, звинувативши його в чиненні тиску на Україну з метою домогтися там офіційного розслідування щодо Джо і Гантера Байденів. У лютому Сенат виправдав Трампа.

«Я не маю відношення до можливого судового переслідування Гантера Байдена або сім'ї Байдена. Це просто чергові фейкові новини. Насправді мені дуже сумно на це дивитися», - написав Трамп у Twitter.

Заява Трампа могла бути реакцією на повідомлення ЗМІ, що він прагне призначити спеціального прокурора для розслідування щодо Гантера Байдена. Також лунають закиди, що Трамп буцімто бачить таке призначення, і призначення спеціального прокурора для розслідування щодо заяв про порушення на виборах, як власну помсту за розслідування щодо втручання Росії у США. Про це зокрема йдеться у матеріалі каналу CNN, який президент США багаторазово називав упередженим щодо себе. Як відомо, Трамп вважає розслідування, яке затьмарювало його президентство, частиною буцімто змови високопосадовців адміністрації Обами проти нього та його команди.

"Президент Трамп активно добивається призначення спеціальних прокурорів для розслідування своїх безпідставних закидів про підтасовку виборів та закидів щодо Гантера Байдена, сина новообраного президента, про це повідомляють поінформовані люди. Трамп озвучував цю ідею на зустрічах зі своїми радниками, та вже просив назвати йому імена можливих кандидатів на посади спеціальних прокурорів, про це заявила одна із осіб поінформованих про зміст розмови Трампа", - пише видання у матеріал опублікованому напередодні.

Між канал Fox News, який Трамп критикує останнім часом, назвав повідомлення про те, що президент США причетний до розслідування щодо Гантера Байдена "чутками".

Прихильники президента США підтримують ідею призначення спеціального прокурора для розслідування щодо Гантера Байдена.

"Потрібен спеціальний прокурор і крапка", - твітує консервативний оглядач Марк Левін.

Раніше впливовий сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що підтримує ідею призначення спеціального прокурора для розслідування щодо Гантера Байдена.

"Якщо ви вважаєте, що був потрібен спеціальний прокурор для розслідування щодо зв'язків оточення Трампа із Росією, як ви можете казати, що немає потреби у спеціальному прокурорі щодо Гантера Байдена?", - заявив Грем, - "Йдеться не лише про закиди щодо ухиляння від податків, які розглядаються і він має презумпцію невинуватості. Йдетья про його бізнес справи, про імейли в яких йшлося про запуск офісу, про допуск до віцепрезидента Джо Байдена, його дядька. Не знаю, чи були ті імейли здобуті хакерами, чи ні".

Законодавець наголосив, що розслідування потребує, як залученість Гантера Байдена до української компанії Burisma так і його справи у Китаї.

Напередодні в.о. генпрокурора Джеффрі Розен відмовився відповісти на питання, чи збирається він призначити спеціального прокурора для розслідування справ Гантера Байдена.

Раніше знайоме із ситуацією джерело повідомило, що Трамп розглядає можливість доручити Мін'юсту провести таке розслідування.

У разі, якщо буде призначений спецпрокурор, новому генпрокурору з адміністрації Байдена буде складніше закрити це питання.

Як розповів агентству Reuters близьке до справи джерело, розслідування податкових справ Гантера Байдена ведеться вже, щонайменше, два роки, проте генпрокурору Вільяму Барру вдалося запобігти витоку інформації про це напередодні виборів. У понеділок Трамп оголосив про відставку Барра.

"Чому Білл Барр не оприлюднив правду про Гантера Байдена перед виборами. Джо брехав під час дебатів, що нічого неправильного не відбулося, і не відбувалося , а ЗМІ це повторювали. Серйозно завадило на виборах!", - твітував президент США 12-го грудня.

Як повідомляє Reuters, отримати коментарі адвоката Гантера Байдена поки не вдалося.

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