Трамп: Борис Джонсон доведе, що він "чудовий"

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку британському прем'єру Борису Джонсону і розкритикував лідера британської опозиції Джеремі Корбіна за намір провести голосування для висловлення недовіри діючому прем'єру.

"Буде дуже складно для Джеремі Корбіна, лідера британських лейбористів, домогтись голосування про недовіру новому прем'єр-міністрові Борису Джонсону, особливо в світлі того факту, що Борис є саме тим, що шукала Британія і від доведе, що він "чудовий"! Люблю Британію", - написав Трамп у Twitter.

Про свій намір працювати в парламенті задля висловлення недовіри Джонсону, Корбін повідомив пресі у середу після того, як стало відомо про запит Джонсона до королеви призупинити роботу парламенту до середини жовтня.

Критики заявили, що таким чином політик намагається обійти парламент в питанні Брекзиту. Джонсон заперечив міркування про те, що він прагне призупинити роботу парламенту саме через Брекзит, і заявив, що хотів би представити новий план дій уряду на новій сесії парламенту і тому просить перенести Королевську промову на 14 жовтня.

Королева Єлизавета в середу схвалила план Бориса Джонсона з призупинення роботи парламенту до 14 жовтня.

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