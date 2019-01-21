Адвокат Трампа заявив, що президент США не говорив з колишнім захисником перед тим, як той збрехав у Конгресі

Чинний адвокат президент США Дональда Трампа Руді Джуліані заявив у понеділок, що Трамп не говорив із своїм колишнім адвокатом Майклом Коеном перед його свідченнями у Конгресі США у 2017-му році, коли Коен збрехав законодавцям про ділові контакти компанії Трампа та Росії під час виборчої кампанії 2016-го року.

Під час виступу Коен заявив, що контакти між компанією Трампа та російською стороною з приводу побудови у Москві "Вежі Трампа" закінились у січні 2016-го року. Насправді ж вони тривали щонайменше до червня. Це означає, що бізнес-контакти Трампа з Росією накладались на виборчу кампанію у США, у ході якої, за висновками американських спец-служб, Росія сприяла Дональду Трампу. У таборі Трампа тривалий час заперечували бізнес-контакти з російською стороною під час виборчої кампанії 2016-го року.

Минулого тижня видання BuzzFeed, посилаючись на власні джерела у слідстві з приводу втручання Росії у США, заявило що слідчі отримали інформацію про те, що Трамп особисто наказав Коену брехати законодавцям. Пізніше власне слідство, очолюване незалежним прокурором США Робертом Мюллером, виступило із безпрецедентним для себе запереченням даної інформації, назвавши її неточною.

Президент США зі свого боку звинуватив ЗМІ в упередженості щодо себе через поширення, за його словами, фальшивої інформації. Дещо раніше президент також заявив, що його колишній адвокат бреше сідчим про зв'язки Трампа з Росією, щоб отримати поблажку від суду.

У понеділок чинний адвокат Трампа Руді Джуліані заявив, що президент взагалі не спілкувався з Коеном напередодні його виступу у Конгресі США, хоча раніше заявив, що не знає, чи розмова мала місце.

Цю уточнюючу заяву Джуліані зробив після розмови із колишніми юристами Трампа.

"Президент ніколи не говорив з Коеном про його свідчення у Конгресі", - заявив Джуліані у понеділок виданню New York Daily News.

Раніше Джуліані повідомив, що переговори Трампа з російськими офіційними особами про будівництво хмарочоса Trump Tower у Москві тривали протягом усієї його передвиборної кампанії в 2016 році.

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