Трамп - молодший, Манафорт і Кушнер дадуть свідчення наступного тижня на відкритих слуханнях у Конгресі

Син президента і колишній глава передвиборчого штабу Трампа виступатимуть на відкритих слуханнях

Американські сенатори повідомили, що старший син президента Дональда Трампа, колишній керівник його передвиборчого штабу Пол Манафорт, а також старший радник Білого дому і зять Трампа на наступному тижні дадуть свідчення про зустріч з російським адвокатом, яка, нібито, мала у своєму розпорядженні викривальну інформацію про кандидата в президенти від демократів, екс-держсекретаря Гілларі Клінтон.

Слухання пройдуть у двох різних комітетах Сенату. Комітет Сенату з питань судової влади заслухає Трампа-молодшого і Манафорта на відкритому засіданні в середу 26 липня.

У понеділок 24 липня комітет Сенату з розвідки заслухає свідчення Кушнера, але ці слухання будуть закритими.

Прохання комітету з питань судової влади заслухати Трампа-молодшого і Манафорта на відкритому засіданні було схвалене спецпрокурором Робертом Мюллером, що розслідує масштаб втручання і впливу російського уряду на торішні президентські вибори в США.

Адвокат Кушнера Аббе Лоуелл повідомив, що його клієнт добровільно погодився виступити в комітеті з розвідки і буде співпрацювати з розслідуванням. За словами Лоуелла, Кушнер «радий можливості допомогти залишити це питання в минулому».

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