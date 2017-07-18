На шляху вступу України та Грузії до НАТО стоїть Росія – сенатор США

США повинні продовжувати політику санкцій проти Росії поки та не забере свої війська з України та Грузії.

Про це на конференції в Центрі міжнародних та стратегічних досліджень заявив сенатор-республіканець від штату Арканзас Том Коттон - член Комітету зі збройних сил Сенату США. За його словами, через російську присутність, Україна та Грузія не можуть стати на задекларований шлях членства у НАТО.

«На даний момент Україна та Грузія не можуть стати на шлях входження в НАТО, поки на їх території знаходяться російські війська. Тому наша негайна першочергова мета повинна бути посилення тиску на Росію, щоб вона залишили ці землі. Щоб вона віддала Крим Україні та залишила Східну Україну та Північну Грузію. Держсекретар Тіллерсон під час двосторонньої зустрічі в Гамбурзі зробив чітку заяву, що санкції проти Росії, якими б помірними вони не були, залишатимуться в силі, допоки російські війська та підтримувані ними бойовики будуть на українській землі», - зазначив американський сенатор.

Коттон додав, що тиск на Росію має бути продовжений не лише через її агресію проти сусідніх держав, а через її спроби дестабілізувати західний світ.

«Звичайно, Росія намагається дестабілізувати та розділити Захід. Це те, що вони робили десятиріччями…Вони це роблять послідовно. Вони це робили у 1983 році, коли допомогли профінансувати масові протести проти розміщення США ракет середньої і меншої дальності в Європі. Вони це роблять, коли втручаються у вибори в Західній Європі та в наші вибори тут. Вони це роблять, проводячи військові навчання. Саме це робить Росія, і ми повинні відповісти рішуче на ці провокації», - заявив сенатор-республіканець Том Коттон.

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