Росія вимагає повернення маєтків у США, які забрав Барак Обама

Москва нарощує тиск з вимогами до адміністрації Трампа повернути росіянам будівлі у США, які минулого року наказав забрати Барак Обама, звинувативши російську сторону у втручанні в американські вибори.

Мова йде про величезні історичні будівлі і гектари землі, придбані Радянським Союзом після Другої світової війни.

Росія у 90-х роках перебрала фактично усе майно Радянського Союзу за кордоном, хоча Україна претендувала на 16,4% активів СРСР. Київ підписав, але відмовився ратифікувати угоду 1994 року з Москвою про так званий “нульовий варіант”, згідно з яким Росія забрала усі радянські активи, а також відповідальність за зовнішній борг Радянського Союзу.

У понеділок у Вашингтоні проблему обговорювали на зустрічі заступника держсекретаря США Томаса Шеннона із заступником російського міністра закордонних справ Сергія Рябкова.

Російська сторона заявила про поступ на переговорах, але домовленості не досягли.

У вівторок російське Міністерство закордонних справ заявило, що Москва зберігає за собою право вдатися до відповідних дій стосовно дипломатичних інтересів США у Росії.

Барак Обама в останній місяць перебування на президентській посаді у грудні 2016 року розпорядився вислати 35 російських дипломатів і закрити два маєтки:

Будинок на понад 18-ти гектарах землі у штаті Меріленд, де відпочивали російські дипломати. Американська преса писала, що будівлю використовували для базування розвідників.

Велика оточена лісом будівля в Ґлен Ков на Лонґ Айленді у штаті Нью-Йорк з кількома десятками кімнат. У США заявляли, що той маєток використовувався для підслуховувань.

Президент Путін у грудні 2016 року заявив, що Росія не буде відповідати на дії президента Обами.

Але згодом російський міністр закордонних справ Лавров поскаржився, що йдеться про “пограбування серед білого дня”.

Новий президент США Дональд Трамп заявляв, що має сумніви стосовно втручання Росії у президентську кампанію 2016 року.

Але він також критикував свого попередника Барака Обаму за те, що той “нічого не вдіяв” у відповідь на російські намагання втручатися у вибори.

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