Сварка президента США з мером Лондона

У Лондоні пролунали нові заклики скасувати, або відкласти на невизначений час планований державний візит президента США Дональда Трампа через заочну суперечку американського керівника з мером Лондона.

Мер Садік Хан - один з найчільніших посадовців у Європі, який називає себе віруючим мусульманином.

Критику у деяких британських колах викликали дописи президента Трампа у Twitter після терористичних нападів на Лондонському мосту у суботню ніч 3 червня.

У дописах Дональд Трамп спочатку звинуватив лондонського мера у применшуванні небезпеки: “Принаймні 7 загиблих і 48 поранених у терористичному нападі, а мер Лондона каже, що “нема причин турбуватися!”

Критики одразу ж зауважили, що коментар американського президента фактично перекручує зміст сказаного Садіком Ханом, бо вириває фразу з важливого контексту.

Насправді лондонський мер пояснював мешканцям британської столиці, що у відповідь на теракти на вулицях з’являться додаткові озброєні патрулі, і що ці заходи не повинні бути “причиною для стурбованості”.

Лондонський мер не відповідав на той закид, а представники мерії заявили, що він заклопотаний важливішими справами і не має часу, щоб відповідати на “погано поінформовані дописи у Twitter”.

Садік Хан, який має пакистанське коріння, однозначно і беззастережно засудив напади у Лондоні: "Я розгніваний і розлючений тим, що ті три чоловіки (нападники) намагалися виправдати свої дії релігією... Ідеологія, якої вони дотримувалися, перекручена й отруйна, і не має місця в ісламі. Я засуджую цей терористичний акт, але також ту отруйну ідеологію, якої дотримувалися ті чоловіки та дехто інший".

Але згодом президент Дональд Трамп знову взявся за Twitter і написав: “Жалюгідне виправдання лондонського мера Садіка Хана, якому довелося швидко думати про його заяву про “відсутність причин турбуватися”. Ключові ЗМІ старанно працюють поширюючи це”.

Прем’єр-міністр Тереза Мей не захотіла жодним чином коментувати висловлювання, а лише відповіла, що Хан “добре працює”.

Але ті британські політики й коментатори, які не обтяжені відповідальними посадами та дипломатичним етикетом, не стримуються з обуренням.

Лідер британської Ліберально демократичної партії Тім Фаррон сказав: “Цей чоловік ображає наші національні цінності в час трауру”.

Речниця президента Трампа Сара Гакабі Сандерс звинуватила ЗМІ у “накручуванні” теми.

У відповідь на запитання журналістів у Вашингтоні вона сказала: “Я зовсім не бачу, щоб президент шукав сварки з мером Лондона”.

Але Садік Хан насправді віддавна критикував Дональда Трампа. Ще під час президентської виборчої кампанії Хан висловлював незгоду з поглядами Трампа і сподівався, що той програє вибори.

Згодом лондонський мер критично висловлювався про наміри Трампа запровадити заборону на в’їзд до США мусульманам з певних країн і казав, що погляди американського лідера на іслам “неосвічені”.

Американська газета Washington Post нагадує, що ще тоді навесні 2016 року Дональд Трамп був обурений і відповів так: “Він мене не знає, ніколи не зустрічав, не знає усього про мене… Я вважаю ті заяви дуже неввічливими. Якщо відверто, передайте йому, що я пам’ятатиму ті заяви”.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо у ці дні також скористався Twitter, щоб написати: “Мер Садік Хан виконує надзвичайну роботу, підтримуючи лондонців у болісний час. Напад на нього з боку президента Трампа неприйнятний”.

Тим часом американська організація, що об’єднує мерів понад тисячі міст у США (US Conference of Mayors) заявила, що підтримує мера Лондона Садіка Хана: “Він опанував кризу смерті й руйнування як це роблять мери, щоб подолати страх, заспокоїти мешканців Лондона і підтримати працівників відповідних служб, які й далі захищають, обороняють та надають термінову допомогу лондонцям”.

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